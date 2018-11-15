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15.11.2018 07:11
Рубрика: В мире

Мигранты залезли на пограничный забор между Мексикой и США

Десятки мигрантов взобрались на пограничный забор, разделяющий Мексику и США. Один человек даже спрыгнул на территорию Соединенных Штатов, однако затем вернулся назад. За его действиями наблюдали офицеры американской пограничной охраны.

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Произошло это недалеко от населенного пункта Тихуана, куда днем ранее прибыл караван мигрантов из стран Центральной Америки. На девяти автобусах приехала первая группа желающих попасть в США - свыше 350 человек. Люди признаются, что будут вновь и вновь пытаться пересечь границу, пока не добьются успеха.

Напомним, караван мигрантов отправился из гондурасского города Сан-Педро-Сула. Изначально на дорогу вышли около полутора тысяч человек, но постепенно колонна росла (в основном за счет граждан Гватемалы и Сальвадора). По последним данным, сейчас в ней около пяти тысяч человек.

В мире США В мире Северная и Центральная Америка Мексика
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