Мигранты залезли на пограничный забор между Мексикой и США

Десятки мигрантов взобрались на пограничный забор, разделяющий Мексику и США. Один человек даже спрыгнул на территорию Соединенных Штатов, однако затем вернулся назад. За его действиями наблюдали офицеры американской пограничной охраны.

Произошло это недалеко от населенного пункта Тихуана, куда днем ранее прибыл караван мигрантов из стран Центральной Америки. На девяти автобусах приехала первая группа желающих попасть в США - свыше 350 человек. Люди признаются, что будут вновь и вновь пытаться пересечь границу, пока не добьются успеха.

Напомним, караван мигрантов отправился из гондурасского города Сан-Педро-Сула. Изначально на дорогу вышли около полутора тысяч человек, но постепенно колонна росла (в основном за счет граждан Гватемалы и Сальвадора). По последним данным, сейчас в ней около пяти тысяч человек.