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15.11.2018 13:37
Рубрика: Происшествия

Мосгорсуд оставил под арестом изготовившего бомбу школьника

Текст: Анна Смородинова

Мосгорсуд в четверг оставил без изменения принятое ранее Пресненским судом Москвы решение о заключение под стражу школьника, задержанного в московской квартире с самодельной бомбой.

"Постановление суда оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения", - сказала судья.

Так как подозреваемый - несовершеннолетний, судебное заседание проходило при закрытых дверях и длилось долго - более часа, что для Мосгорсуда по таким жалобам - о замене или отмене меры пресечения - не совсем обычно.

Ранее Пресненский суд признал, что арест молодого человека является единственно возможной мерой пресечения и заключил школьника под стражу до 2 декабря. Кстати, не только защитник и законный представитель несовершеннолетнего, но и прокурор просили суд избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

Фото: depositphotos
За самодельные взрывные устройства предлагают сажать пожизненно

Четырнадцатилетнего юношу задержали в начале ноября. В квартире на улице Свободы, где он проживает, нашли самодельное взрывное устройство. Следствием установлено, что школьник смастерил бомбу сам. В каких целях, где и когда он хотел ее использовать и хотел ли вообще, не сообщается.

За совершение такого тяжкого преступления по Уголовному кодексу РФ ответственность наступает с 14 лет. Юный умелец может быть осужден на срок до десяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии.

При этом ранее стали известны кое-какие детали произошедшего. По некоторым данным, школьник общался с так называемым "архангельским подрывником".

Напомним, что 31 октября молодой парень вошел в здание управления ФСБ по Архангельской области, достал из сумки неустановленный предмет, который через некоторое время взорвался у него в руках. Молодой человек погиб на месте. В результате взрыва ранения получили три сотрудника учреждения.

В Следственном комитете России уточнили, что подрывником оказался 17-летний житель г. Архангельска. Погибший - студент второго курса политехнического колледжа, состоявший в интернет-сообществе анархистов. По этому факту было возбуждено уголовное дело о "террористическом акте" (ст. 205 УК РФ).

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