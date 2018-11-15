Премьер Японии посетит РФ для обсуждения мирного договора

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в конце января 2019 года может посетить с визитом Россию для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и обсуждения перспектив заключения мирного договора между странами.

В настоящее время администрация главы японского кабинета министров приступила к проработке указанной поездки, передает агентство Киодо со ссылкой на источники в местном правительстве. Ожидается, что стороны обсудят территориальный вопрос и возможность заключения мирного договора на основе Советско-японской декларации 1956 года. Документ, в частности, предусматривает передачу японской стороне после подписания мирного договора острова Шикотан и гряды Хабомаи.

Журналисты подчеркивают, что в графике Синдзо Абэ значится поездка в Швейцарию. Японский премьер с 22 по 25 января примет участие в работе Всемирного экономического форума в Давосе. Не исключено, что политик по пути из Японии в Швейцарию или наоборот посетит один из российских городов.

В Токио большое значение придают предстоящим японо-российским контактам на высшем уровне. Так, российский лидер Владимир Путин и Синдзо Абэ в очередной раз пообщаются на полях саммита G20 в Аргентине. Мероприятие пройдет в Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря этого года. Первые лица государств продолжат череду личных встреч в июне следующего года в японской Осаке, где пройдет очередной саммит "двадцатки".

Накануне президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ провели полуторачасовые переговоры в Сингапуре, где открылся саммит входящих в АСЕАН государств. Лидеры России и Японии условились ускорить диалог по заключению мирного договора на основе Советско-японской декларации 1956 года.

Вместе с тем официальные представители японских властей заявляют, что позиция Токио в отношении тервопроса остается неизменной. Япония намерена настаивать на возвращении четырех островов южной Курильской гряды. Об этом, в частности, сказал министр иностранных дел Японии Таро Коно.