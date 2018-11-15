В Твери реабилитировали запрещенную афишу

В Тверском театре драмы заявили, что не убирали афишу танцевально-поэтического спектакля "Адам и Ева. Жизнь после рая" из-за жалобы на изображенных там "голых людей".

- Единичная жалоба на афишу спектакля действительно поступала, - сообщила директор драмтеатра Светлана Вержбицкая. - Но она не стала основанием для принятия решения о замене афиши, поскольку иллюстрация не содержит запрещенных законом изображений. Никаких предписаний по этому поводу театр не получал. В настоящее время афиши остаются на своих местах, их никто не снимал.

По словам Светланы Вержбицкой, творчество Арсена Агамаляна и Оксаны Васильевой вызывает неподдельный интерес у ценителей танцевального искусства.

- Каждый выход этой талантливой пары на сцену - яркое событие в культурной жизни тверского региона. Приглашаем на спектакль и желаем приятных впечатлений! - добавила директор драмтеатра.

Напомним, скандал вокруг афиши танцевально-поэтического спектакля "Адам и Ева. Жизнь после рая" разгорелся после того, как на своей странице в соцсети двукратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы по бальным танцам Арсен Агамалян рассказал о жалобе, которую написал некто, возмущенный "голыми людьми" на афише. После этого, со слов артиста, региональный комитет по культуре выписал предписание "снять, убрать".

Тверитяне такому обороту дела искренне изумились и встали на защиту своих любимцев, назвав афишу "классной", "потрясающей" и "сделанной на уровне высочайших мировых стандартов".

Интересно, что спектакль "Адам и Ева" с возрастным ограничением 16 плюс был показан в театре 26 сентября. Он прошел с аншлагом, из-за чего шоу решили повторить 30 ноября. Афиши были размещены в театре, а 13 ноября Арсен Агамалян с возмущением сообщил, что их придется менять из-за чьей-то жалобы и не разобравшегося в ситуации комитета по делам культуры.