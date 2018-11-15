Минпросвещения: Рукоприкладство в школах недопустимо

В министерстве просвещения прокомментировали инциденты, на днях произошедшие в школах Хабаровского края и Томской области.

- Министерство и министр проинформированы об обоих инцидентах, находясь на постоянной связи с региональными органами управления образованием, - сообщили в ведомстве. - Сейчас проводятся проверки правоохранительных органов, и давать конкретную оценку событиям до ее окончания преждевременно. Подчеркнем, что миссия педагога и школы - образование и воспитание личности учащегося, и какие-либо проявления рукоприкладства в этих процессах недопустимы.

Напомним, огромный резонанс получил случай, когда педагог высшей категории с 24-летним стажем работы сорвалась и фактически побила девятилетнего мальчика в Комсомольске-на-Амуре. До этого в одной из школ Томской области учительница ударила второклассника головой о парту, став фигурантом уголовного дела. На прошлой неделе педагог из Холмска при всем классе довела школьницу до слез из-за дырки на кофте. И все это попало на видео.

Компетентно

Ирина Абанкина, директор Института развития образования НИУ ВШЭ

К сожалению, когда судит толпа, она не взвешивает рационально все плюсы и минусы, не анализирует ситуацию или образовательные результаты, не разбирается в сложных отношениях участников конфликта. Толпа сразу навешивает ярлыки, ищет и клеймит виновников. Оградить как учителя, так и ребенка, от такой массовой травли чрезвычайно сложно.

Мы живем в новом "стеклянном доме" - в условиях тотальной информационной прозрачности. Когда любое твое слово, любой поступок ученик может снять на видео и выложить в соцсеть. Это не хорошо и не плохо, это данность, от которой уже никуда не деться.

Единственный способ избежать подобных случаев, на мой взгляд, - это создать внутри педагогического коллектива неформальный "кодекс чести" - список норм культурного поведения, утверждающий уважительное отношение к ученикам, коллегам, родителям. Это должно быть в каждой школе, в каждом колледже или вузе, даже в каждом детском саду. Потому что никакая инициатива "сверху" здесь не поможет: эффективны только внутренние нормы, которые "растут" в людях достаточно долго.

Приведу показательный пример: небольшой северный городок, специальное училище для сложных детей, которые осваивают профессиональные навыки, пытаются встроиться в трудовую деятельность. Директор при приеме нового педагога предупреждает: у нас с детьми общаются только шепотом и только на "вы". А для ребят при входе в школу висит огромное зеркало. Рядом - список прав ребенка, утвержденных ООН. В итоге в этом училище, где занимались действительно очень проблемные ребята, царила удивительная атмосфера взаимного уважения.



