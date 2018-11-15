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15.11.2018 10:55
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Валентин Коновалов вступил в должность главы Хакасии

Текст: Дмитрий Мальков
Фото: Александр Колбасов/ТАСС Фото: Александр Колбасов/ТАСС
Фото: Александр Колбасов/ТАСС

Официальная инаугурация нового главы Хакасии Валентина Коновалова состоялась сегодня. Об этом сообщает пресс-служба Верховного совета республики.

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Церемония проходила в зале заседаний регионального парламента. Участие в ней приняли депутаты, руководители федеральных министерств и ведомств, представители общественности.

Теперь по закону Коновалов в течение месяца должен представить на рассмотрение депутатов новый состав правительства региона.

Напомним, выдвинутый КПРФ Валентин Коновалов во втором туре выборов 11 ноября набрал 57,57 процента голосов. Голосование было безальтернативным. Дело в том, что в первом туре, победителя выявить не удалось. Наибольшее число голосов набрал Валентин Коновалов, вторым стал - прежний глава региона Виктор Зимин. Но в назначенный срок второй тур голосования не состоялся. Виктор Зимин отказался от участия и ушел в отставку. Его примеру последовали и два других кандидата занявших третье и четвертое места. В итоге для победы Коновалову требовалось набрать более 50 процентов голосов избирателей, пришедших на участки.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Хакасия
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