Кадыров подарил мальчику Mercedes за рекордные отжимания

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров познакомился с пятилетним Рахимом Куриевым, который отжался больше четырех тысяч раз и установил феноменальный рекорд. Во время встречи он передал мальчику автомобиль Mercedes от фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова.

"Пусть тебя отец на ней возит. Ты достоин лучшего", - сказал Рамзан Кадыров. Его слова цитирует ТАСС.

Маленький силач сразу продемонстрировал свои умения прямо на капоте нового авто. Рахим заверил руководителя республики Чечни, что может увеличить свой рекорд и до пяти тысяч отжиманий.

Как уже сообщалось, 12 ноября пятилетний житель Чечни Рахим Куриев в присутствии министра спорта региона Мусы Ханарикова установил мировое достижение: за 2 часа 25 минут он сделал 4105 отжиманий. Пока рекорд официально не зарегистрирован из-за мелких процедурных недочетов, но мальчик готов повторить его вновь для специальной комиссии.