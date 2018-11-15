Кадыров проведет тренировку с пятилетним рекордсменом по отжиманиям

Глава Чечни Рамзан Кадыров вскоре собирается провести совместную тренировку с пятилетним Рахимом Куриевым, который отжался больше четырех тысяч раз и установил фантастическое достижение. Об этом руководитель региона написал на своей странице "Вконтакте".

"У нас состоялась понятная двоим спортсменам беседа. А после нее Рахим продемонстрировал свои способности. Мы договорились встретиться в фитнес-центре и провести вместе тренировку", - сообщил Кадыров.

По словам главы республики, феноменального мальчика осмотрели врачи и констатировали, что такие нагрузки для него совершенно безопасны, а ребенок находится в прекрасной физической форме.

Как уже сообщалось, пятилетний Рахим Куриев установил рекорд в отжиманиях, выполнив упражнение 4105 раз за 2 часа 25 минут. Однако достижение не было официально засчитано Книгой рекордов России, потому что у ее представителей "возникли незначительные вопросы". Рамзан Кадыров заявил, что мальчик сможет повторить рекорд и даже довести количество отжиманий до пяти тысяч.