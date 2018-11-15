Мацуев: Среди молодежи растет популярность классической музыки

На открывшемся в Северной столице Международном культурном форуме секцию "Музыка" возглавил Денис Мацуев. Под его председательством в Главном штабе Эрмитажа состоялось пленарное заседание, где эксперты обсудили грядущие проекты и тенденции. Одна из них, уверяет прославленный пианист, - популярность классических произведений среди молодежи.

Аудиторию концертов классической музыки в России сегодня наполовину составляют молодые люди - такая тенденция сложилась в последние 15-20 лет.

- В нашей стране музыка находится на правильном пути, потому что происходят удивительные вещи. Я имею в виду тотальное омоложение. У нас родилось новое поколение, которое приучено ходить на классические концерты, и испытывает к ним интерес, - рассказал Денис Мацуев.

А вот в Европе и Америке ситуация обратная. Там главные поклонники классики - старшее поколение, что вызывает беспокойство.

Также на сессии обсудили развитие музыкальных фестивалей в России и в мире. В частности, музыкант напомнил, что в следующем году состоится Международный конкурс имени Чайковского - музыкальное событие, привлекающее внимание всего мира. Поговорили также о молодежных симфонических оркестрах и попытались найти точки соприкосновения между туризмом и музыкой.