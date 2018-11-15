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15.11.2018 14:22
Рубрика: Легковые авто

В Калининграде стартовало производство Genesis G70

Текст: Светлана Песоцкая (Калининград)
Фото: Пресс-служба АВТОТОР Фото: Пресс-служба "Автотора".
Фото: Пресс-служба "Автотора".

Производство спортивного седана началось на автомобильном заводе "Автотор" в Калининграде.

Genesis G70 выпускается в пяти комплектациях - Premier, Elegance, Advance, Sport и Supreme, с двухлитровым турбо-бензиновым двигателем мощностью 197 и 247 "лошадей". Как сообщили в пресс-службе "Автотора", все модификации оснащены 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и имеют полный привод.

Фото: Андрей Полухин / РГ
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Российские цены на Genesis G70 компания объявила в апреле, представляя автомобиль в Москве. Премиальный корейский седан, как надеется производитель, составит конкуренцию прежде всего BMW 3-ей серии и Мерседесу С-класса.

Автомобили Genesis - суббренда компании Hyundai Motor - выпускаются на калининградском заводе с октября 2016 года. Первой моделью стал флагман Genesis G90, в прошлом году линейку дополнили G80 и G80 Sport c объемом двигателя 3,3 литра.

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#Genesis