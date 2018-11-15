Этот поступок стал известен всей стране: девушка погасила долг сообщества "Бездомные животные Майкопа" в размере 340 тысяч рублей, который волонтеры накопили перед ветеринарной клиникой. И сделала это она ради найденного на улице котенка - активисты отказались его принять, так как содержать питомцев было уже не на что.

Все произошло вечером 25 октября. Администратору приюта позвонила девушка с просьбой принять бездомного котенка. Взять к себе его не могла: дома уже живут две кошки. Однако к этому моменту сообщество переживало трудности: крупный долг перед ветклиникой, да еще в пригороде на передержке содержатся 79 собак и 17 кошек. Пришлось временно приостановить прием найденышей.

- Тогда она спросила: "В случае погашения долга вы сможете взять котенка?" - рассказывает администратор волонтерского сообщества Зиля Степанова. - Сначала мы подумали, что это шутка, возможно, она просто не расслышала сумму, но тем же вечером девушка поехала в клинику. Знаете, удивлялись все: и врачи, и мы. За шесть лет существования приюта такое пожертвование в нашей практике впервые. Когда я поинтересовалась, не возникнут ли у нее проблемы, девушка уверила, что родители в курсе такого решения. При этом настойчиво просила не называть ее имя, так как не желала никакой славы.

Но слава все равно прогремела. На странице приюта в соцсети выложили снимки оплаченного чека и самой героини с котенком в руках. Публикация вызвала бурную реакцию. В многочисленных комментариях в интернете пользователи развернули полемику на тему благотворительности: где грань между искренним желанием помочь нуждающимся и личной выгодой? Удивительно, но почему-то подобный акт бескорыстия вызвал у людей подозрение: что-то здесь нечисто. Кто-то засомневался в подлинности чека (хотя в клинике подтвердили оплату всей суммы), кто-то осудил щедрость студентки.

"Вообще это очень странная девушка. По доброте душевной можно было котенка себе забрать. Нет. Об этом же никто не узнал бы", "Да, конечно, но давать деньги нужно именно так - анонимно. Тогда верится, что это правда от души. А 100 рублей или миллион, дело каждого", "Милосердие не избирательно, но когда у меня в кармане совсем немного, я отдам эти деньги тому, кому посчитаю нужным. Знаете, бесит, что появилось новое направление в социуме - двинутых животнолюбов, они обожают животных и ненавидят людей. И такие посты лишь еще одно свидетельство неправильно расставленных приоритетов", "На такой поступок способен 1 из 10 миллионов. Хороший пример для подражания!", "Если бы руководители нашего государства были бы такими!", "Как замечательно, что в мире есть такие вот немного сумасшедшие люди, которые все делают "не по правилам" и тем самым делают жизнь добрее и входят в историю!" - вот лишь маленькая часть отзывов на событие.

Нашлись и доброжелатели, которые на волне поднятой шумихи призвали "передавать добро из рук в руки" и объявили сбор средств, чтобы вернуть деньги девушке.

Но очень скоро имя таинственной спасительницы раскрыли местные журналисты. Со студенткой Адыгейского госуниверситета Анной пытались связаться в течение недели, но та категорически отказывалась рассказать о своем поступке. Даже отвергла приглашение Первого канала: редакция предложила оплатить билеты в Москву на участие в ток-шоу. Позже Анна все же призналась, что деньги откладывала на автомобиль. Часть средств накопила со своей стипендии, часть - с доходов от подработок. Плюс деньги, которые дарили на дни рождения.

"Сначала мы подумали, что это шутка, возможно, она просто не расслышала сумму, но тем же вечером девушка поехала в клинику"

- Мне просто с детства всегда хотелось помогать животным. Даже мечта была - приют свой открыть. А тут как раз такой случай. Сразу объясню, я не сидела и не выбирала, на что же я хочу пожертвовать. Решила помочь, когда узнала, что в приюте живут более сотни животных, которых не могут лечить из-за огромного долга перед ветклиникой. А еще пару лет назад, уж не знаю, правда ли это, несколько собак расстреляли из-за того, что их не могли кормить. Этот фактор и повлиял на мое решение, - рассказала Анна.

Тем не менее актер и глава попечительского совета благотворительного фонда помощи животным "Дарящие надежду" Леонид Ярмольник заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва", что студентка могла бы пожертвовать меньшую сумму и продолжать копить на автомобиль.

"Ощущение, что это сделано для того, скорее всего, чтобы обратить на себя внимание. Потому что, мы же пониманием, при всем добром сердце можно было на благотворительность отдать там, ну я не знаю, 50 тысяч, а остальное оставить на автомобиль. Это все равно было бы поступком замечательным. А вот 340 тысяч, а потом информация, что копила на машину, - мне кажется, что это какой-то современный способ пиара", - сказал популярный артист.

- Люди очень любят советовать, как поступить с чужими деньгами - отдать в детский дом или еще куда-нибудь. Но, думаю, каждый вправе по собственному усмотрению распоряжаться своими сбережениями. Анна ни о чем не жалеет, единственно, по ее признанию, ее расстроило повышенное внимание со стороны СМИ и многочисленных знакомых. Она искренне считает, что при наличии свободных средств любой нормальный человек на ее месте поступил бы так же, - добавляет Зиля Степанова.

А котенка пока интенсивно лечат в ветеринарной клинике: при осмотре врачи обнаружили у него запущенный лишай. После выздоровления его передадут в приют и будут подыскивать хозяев. Кстати, и сейчас охотников забрать его к себе хватает. Малыш с кремовой шубкой стал звездой интернета, его прозвали Золотым, и имя прижилось.

Мнение

Андрей Помидоров, редактор сайта "ЗверЮга" и руководитель фотопроекта "Дикий Юг":

- Лично мне непонятны слова некоторых людей о том, что деньги надо было отдать на лечение больным людям. Человек захотел помочь животным. Если они считают иначе, то пусть помогают. Что касается обвинения в самопиаре, очень сомневаюсь, что девушка в таком небольшом городе, как Майкоп, с населением 150 тысяч человек решила прославиться за 340 тысяч рублей. Для этой цели можно было обойтись и меньшей суммой. Аня, конечно, молодец. Ее поступок можно сравнить с широким жестом молодости, душевным порывом, в отличие от нее я, как семейный человек, вряд ли смог бы запросто выложить столько. Те, кому эта ситуация кажется странной, не в курсе благотворительности вообще. Я знаю массу людей, которые отзываются на чужую беду, стали волонтерами - но о ком-то рассказывают, о ком-то нет. Сейчас, например, до сих пор жителям пострадавших от наводнения Туапсинского и Апшеронского районов помогают добровольцы.

В приюте "Краснодог"

Известный краснодарский приют "Краснодог" открылся в 2003 году. Его деятельность начиналась с нескольких маленьких вольеров, в которых с трудом умещалось полтора десятка животных. Сейчас территория значительно расширилась - содержатся почти 500 собак и кошек, функционирует ветеринарный кабинет, волонтеры проводят уроки доброты и сеансы зоотерапии. Но без благотворительной помощи населения он бы не смог просуществовать

- Кто-то помогает на постоянной основе (не только деньгами): привозит корма, моющие средства, ветошь. Кто-то единовременно даст 100 рублей - и все. Власти тоже не остаются в стороне. Буквально на прошлой неделе мэр Краснодара Евгений Первышов помог со средствами на обустройство вольеров приюта в преддверии холодов, - говорит администратор приюта "Краснодог" Инга Баранова.

Кстати, в марте 2017 года в рамках шоу-проекта "Секретный миллионер" известная молдавская фотомодель Ксения Дели пожертвовала приюту "Краснодог" 500 тысяч рублей, а еще 48 мешков корма, лежанки и ошейники для животных. Своим поступком Ксения обеспечила две сытых недели собакам и погашение части долга приюта перед поставщиками кормов и лекарств.