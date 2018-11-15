На Урале вновь зафиксированы подземные толчки

В Катав-Ивановском районе Челябинской области, пострадавшем от сентябрьского землетрясения, зафиксирована новая сейсмическая активность. По данным Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН", в 12 часов 48 минут произошел разовый подземный толчок, сообщили в четверг в ГУ МЧС по Челябинской области.

- Эпицентр сейсмической активности находится в 21 километре юго-западнее Катав-Ивановска, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Магнитуда 4,4 балла, глубина залегания - 10 километров. В Единую дежурно-диспетчерскую службу уже поступило более 50 звонков от жителей района с сообщениями о подземных толчках. На 13 часов 30 минут по местному времени информации о пострадавших, обратившихся в лечебные учреждения, а также о разрушениях не поступало.

По данным региональной энергокомпании, толчки в Катав-Ивановском районе были магнитудой 5,4 и интенсивностью 6.0 - 6,5 баллов. На случай их повторения персонал отработал алгоритм действий в нештатных ситуациях, подготовлен арсенал необходимой техники - автомобилей, вышек, автокранов и дизель-генераторов, отметила представитель компании Марина Чернова.

- Если сравнивать силу толчков, то по сравнению с 5 сентября 2018 года, сегодняшние были стремительнее и сильнее, по крайней мере, по моим ощущениям, - сообщила председатель горсовета депутатов Катав-Ивановска Галина Федосеева. - Слава Богу, что это длилось лишь несколько секунд. Всё население быстро выбежало на улицу - из больницы, школ, детских садиков, техникума, административных зданий, жилых домов. Все стали звонить родным, детям, - узнавать, кто и где находится, и делиться информацией. Сотовая связь не выдержала такой нагрузки - и полчаса не работала. Интернет и проводная связь - в норме. Учёные говорят, что это новый афтершок. Кстати, в понедельник, 12 ноября, в 23.53 был толчок, но не сильный. Вчера,14.11.2018, днём и вечером афтершоки были непродолжительными, но частыми.

Рабочая группа МЧС проводит проверку социально-значимых объектов, объектов инфраструктуры и жилых домов. На работу предприятий и потенциально-опасных объектов сейсмическая активность не повлияла, отметили в ведомстве.

Между тем населению советуют при возникновении новых толчков покинуть дома, взяв необходимый запас вещей, документы и деньги, предварительно отключив электричество, воду и газ.

Как уже сообщала "РГ", в ночь на 5 сентября в Челябинской области произошло землетрясение магнитудой 5,6 балла. Наибольшая сейсмическая активность была зафиксирована в Катав-Ивановском районе. Местные жители выбегали на улицу едва одетыми с детьми на руках.

Толчки повторялись весь следующий день. Последний афтершок магнитудой 4,5 балла был официально зарегистрирован в Катав-Ивановске 29 сентября.