США назвали новые санкции против РФ "драконовскими"

Помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд рассказал, что второй пакет антироссийских санкций по делу Скрипаля Соединенные Штаты будут выбирать с осторожностью. По его словам, второй раунд ограничительных мер должен стать "более драконовским".

Форд отметил, что в данный момент госдепартамент ведет активную работу над новым пакетом санкций и взвешивает собственные риски, передает ТАСС. "Надеюсь, что мы скоро дадим ответ в ближайшее время", - заверил Форд.

В начале августа госдеп США объявил о намерении ввести два блока санкций против России: первый в конце августа, а второй - в ноябре. Новые ограничения могут предусматривать практически полную заморозку дипотношений, запрет на экспорт в РФ любых товаров, кроме продовольствия, и на импорт в США любых товаров из России. Также может быть запрещена посадка в США самолетов российских авиакомпаний.

Президент России Владимир Путин назвал санкции "контропродуктивными и бессмысленными действиями". Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что американские санкции являются объявлением экономической войны, на которую надо будет реагировать помимо экономических и политических "в случае необходимости иными методами". В Кремле заверили, что зеркально ответят на американские санкции.