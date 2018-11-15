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Рубрика: В мире

США призвали к выводу иранских сил из Сирии

Американский спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил о необходимости вывода иранских войск из Сирии. По словам дипломата, задача Вашингтона - убедить в этом всех, включая Россию.

Дипломат утверждает, что власти Сирии "контролирует только примерно чуть более половины территории страны", передает ТАСС.

Фото: REUTERS/ABOUD HAMAM
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Джеффри подчеркнул, что ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ") может быть побеждена на территории САР лишь после того, как там исчезнет влияние Ирана. Каким образом влияет присутствие войск преимущественно шиитского Ирана в Сирии на активность суннитской ДАИШ, он объяснять не стал.

Президент Ирана Хасан Роухани заявлял, что военное присутствие США в Сирии незаконно и что американцы продолжают играть деструктивную роль в мирном урегулировании сирийского вопроса. По мнению иранского лидера, вмешательство Соединенных Штатов в дела САР не соответствует ни одному положению международного права.

Ранее глава иранской Организации пассивной гражданской обороны, бригадный генерал Голямреза Джалили обвинил США в стремлении дестабилизировать страну по примеру Сирии.

В мире США В мире Ближний Восток Сирия В мире Ближний Восток Иран Ситуация в Сирии ДАИШ: терроризм на Ближнем Востоке
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