Новости

МИД РФ обвинил США во вмешательстве в дела ЕС из-за "Северного потока-2" 16:36
В Москве расширят зону работы бесстанционного проката самокатов 16:25
Генпрокуратура возбудила три дела по нарушениям при реставрации БДТ 16:24
На Украине делят миллиарды Януковича 16:10
Дэн Эйкройд рассказал о продолжении "Охотников за привидениями" 16:10
В московском метро мужчина упал под поезд после бессонной ночи 16:06
В Оренбуржье доставили останки жертв февральской авиакатастрофы 16:05
Госслужащие пересядут на автомобили Aurus 16:05
Блогеров могут заставить платить налоги 16:02
Парфюм BOSS Bottled отметит 20-летие участием в благотворительной акции 16:01
Глава Челябинска отправлен в отставку 16:00
В Петербурге возбудили дело о поджоге школьницы на вечеринке 15:58
В Египте найдена странная древняя могила матери и ребенка 15:58
В финальном сезоне "Игры престолов" будет много секса 15:55
В Башкирии сиротам выделили аварийное жилье 15:53
В Омске возбудили дело о незаконной утилизации опасных медотходов 15:52
Великобритания закупит у США 17 истребителей F-35B 15:45
Алексей Учитель рассказал "РГ" о новом фильме про Виктора Цоя 15:40
Король Бахрейна и Рамзан Кадыров изучили Sukhoi Superjet 100 на авиашоу 15:35
Видео: Первый и единственный полет "Бурана" 15:34
Руни: Моуринью вынудил меня уйти из "Манчестер Юнайтед" 15:32
Министр кибербезопасности Японии рассказал, что не пользуется компьютером 15:25
В Уфе двоих полицейских заподозрили в вымогательстве 15:25
В Петербурге криминального авторитета "Лося" осудили на 12 лет 15:24
Видео: Под Иркутском ведут буровзрывные работы для прокладки новой трассы 15:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" просит поддержать ансамбль детей с синдромом Дауна
"РГ" просит поддержать ансамбль детей с синдромом Дауна
22 ноября в "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
22 ноября в "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
15.11.2018 15:58
Рубрика: Культура

В Египте найдена странная древняя могила матери и ребенка

Текст: Денис Передельский
Фото: Egypt Ministry of Antiquities Фото: Egypt Ministry of Antiquities
Фото: Egypt Ministry of Antiquities

В Египте при раскопках близ города Асуана совместная миссия археологов из Италии и США обнаружила необычное захоронение женщины, скончавшейся около 3700 лет назад при родах.

Как сообщает Ahram Online, нетронутая могила была найдена на небольшом древнем кладбище. Оно использовалось кочевниками, прибывшими в Египет из южных пустынь Нубии в период с 1750 под 1550 гг. до н.э.

Фото: Ansuya Bhandari / Birbal Sahni Institute of Palaeosciences
В Индии нашли "предка человека" возрастом 11 миллионов лет
Фото: Dror Maayan / Antiquity
Найден уникальный древний портрет юного Христа
Фото: Israel Antiquities Authority
В Израиле найдены древние рисунки кораблей и странных существ

По словам генсекретаря Высшего совета по делам древностей Мустафы Вазири, в захоронении находились останки женщины. На момент смерти ей было около 25 лет. Она носила ребенка и, предположительно, скончалась при родах.

На это указывает положение плода - скелет ребенка находился в положении "вниз головой". Причиной смерти могла стать травма. Предварительный анализ показал, что женщина перенесла перелом таза. Кости срослись неправильно, возможно, это и вызвало проблемы при родах.

Скелет матери был обернут кожаным саваном. В загробный мир ее сопровождали два керамических сосуда: небольшой искусно изготовленный горшок и тонкостенная красная чаша. Сосуды изготовлены в нубийском стиле.

Неожиданностью для ученых стало присутствие в могиле большого количества яичной скорлупы страуса. Причина, по которой ее туда поместили, пока не установлена.

Возможно, женщина считалась хорошей мастерицей, и поэтому семья положила в могилу много сырья для изготовления украшений.

В Греции раскопали легендарный город-государство
На дне моря найдена деталь "компьютера" возрастом 2200 лет
Культура Арт Музеи и памятники Общество Наука В мире Африка Египет
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков не подтвердил сообщения о проверке президента металлодетектором
Мосгорсуд оставил под арестом изготовившего бомбу школьника
Путин: Нынешние власти Украины не способны решить проблему Донбасса
Госдума приняла законы о налоге для самозанятых
Депутат Госдумы показал цены на обед в столовой парламента