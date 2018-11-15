В Египте найдена странная древняя могила матери и ребенка

В Египте при раскопках близ города Асуана совместная миссия археологов из Италии и США обнаружила необычное захоронение женщины, скончавшейся около 3700 лет назад при родах.

Как сообщает Ahram Online, нетронутая могила была найдена на небольшом древнем кладбище. Оно использовалось кочевниками, прибывшими в Египет из южных пустынь Нубии в период с 1750 под 1550 гг. до н.э.

По словам генсекретаря Высшего совета по делам древностей Мустафы Вазири, в захоронении находились останки женщины. На момент смерти ей было около 25 лет. Она носила ребенка и, предположительно, скончалась при родах.

На это указывает положение плода - скелет ребенка находился в положении "вниз головой". Причиной смерти могла стать травма. Предварительный анализ показал, что женщина перенесла перелом таза. Кости срослись неправильно, возможно, это и вызвало проблемы при родах.

Скелет матери был обернут кожаным саваном. В загробный мир ее сопровождали два керамических сосуда: небольшой искусно изготовленный горшок и тонкостенная красная чаша. Сосуды изготовлены в нубийском стиле.

Неожиданностью для ученых стало присутствие в могиле большого количества яичной скорлупы страуса. Причина, по которой ее туда поместили, пока не установлена.

Возможно, женщина считалась хорошей мастерицей, и поэтому семья положила в могилу много сырья для изготовления украшений.