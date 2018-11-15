Subaru начала продажи нового поколения Forester

Стартовали продажи кроссовера Subaru Forester нового поколения.

Модель предлагается в шести комплектациях с двумя обновленными бензиновыми двигателями, оснащенными непосредственным впрыском, объемом 2.0 и 2.5 литра. Оба мотора сочетаются с модернизированным полным приводом Symmetrical AWD и перекалиброванным цепным вариатором Lineartronic, который теперь гарантирует более живой отклик на "газ" и снижение расхода топлива.

Новый Subaru Forester построен на глобальной платформе Subaru Global Platform и отличается от предшественника еще большим простором и комфортом. Автомобиль оснащается системой X-mode для преодоления внедорожных участков, и электромеханическим стояночным тормозом с функцией автоматического удержания Auto Vehicle Hold.

На этой модели в России также впервые применены современные системы активной безопасности, включая систему помощи водителю EyeSight и пакет систем обнаружения объектов сзади автомобиля, что делает эксплуатацию кроссовера более безопасной и комфортной. В салоне улучшены материалы отделки, а также увеличено пространство для груза в багажнике.

Минимальная цена Subaru Forester в комплектации Standard с 2-литровым мотором мощностью 150 л.с. составляет 1 959 000 рублей. Стоимость кроссовера в максимальной комплектации - 2 569 900 рублей.

"РГ" одна из первых протестировала кроссовер. Можете ознакомиться с нашим материалом.