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15.11.2018 06:47
Рубрика: В мире

Трамп обосновал проигрыш республиканцев на выборах фальсификациями

Президент США Дональд Трамп пояснил результат Республиканской партии на прошедших выборах незаконными голосами со стороны демократов. Трамп буквально обвинил оппонентов в использовании "выборных каруселей".

Фото: AP Photo/Evan Vucci
Меланья Трамп добилась увольнения заместителя Болтона

Глава государства рассказал The Daily Caller о случаях, когда нарушители голосовали на одних и тех же избирательных участках. По его словам, люди, "которые не имеют абсолютно никакого права голосовать, ходят по кругу", временами меняя одежду. "Никто не принимает это всерьез. То, что происходит, действительно является позором", - посетовал американский лидер.

Президент США не раз заявлял о массовых фальсификациях на выборах, демократы и ряд общественных организаций называли эти утверждения беспочвенными.

Между тем сразу после окончания голосования Дональд Трамп назвал невероятно успешными промежуточные выборы в конгресс США. Республиканцы сохранили большинство в сенате США, однако потеряли большинство в палате представителей.

Кстати

Каких-либо попыток иностранного вмешательства в выборы в США зафиксировано не было, заявил специальный координатор ОБСЕ Джордж Церетели, возглавлявший наблюдателей от этой организации.

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