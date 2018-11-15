В Госдуме предложили запретить продажу газировки и сладостей в школах

Из российских школ могут исчезнуть автоматы по продаже сладостей и сладких газированных напитков.

С предложением запретить их размещение в образовательных учреждениях выступил член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев. Как сообщают РИА Новости, соответствующее предложение парламентарий уже направил в адрес премьер-министра правительства России Дмитрия Медведева.

Депутат предлагает также обязать производителей продуктов указывать на упаковке допустимую для детей суточную норму потребления сахара. По его мнению, заботиться о здоровье нужно с раннего возраста.

Ранее заведующая отделением профилактики факторов риска Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава России, председатель правления региональной общественной организации "Совет по общественному здоровью и проблемам демографии", эксперт Лиги здоровья нации Дарья Халтурина рассказала "Российской газете", что на уровне Минфина и Минздрава прорабатывается идея введения акциза на сладкие газированные напитки. Его размер может составить не менее 20 процентов от их розничной цены.

По ее словам, сладкая газировка - это один из тех продуктов, который должен быть минимизирован в ежедневном рационе питания россиян. "Помимо сахара туда добавляют фосфорную кислоту и другие малоизученные добавки, - уточняет эксперт. - Они могут накапливаться в организме и постепенно разрушать его".