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15.11.2018 10:30
Рубрика: Экономика

В Госдуме предложили запретить продажу газировки и сладостей в школах

Текст: Ольга Игнатова
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Из российских школ могут исчезнуть автоматы по продаже сладостей и сладких газированных напитков.

С предложением запретить их размещение в образовательных учреждениях выступил член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев. Как сообщают РИА Новости, соответствующее предложение парламентарий уже направил в адрес премьер-министра правительства России Дмитрия Медведева.

Фото: depositphotos.com
Чипсы, пицца, газировка и еще семь продуктов, вызывающие зависимость

Депутат предлагает также обязать производителей продуктов указывать на упаковке допустимую для детей суточную норму потребления сахара. По его мнению, заботиться о здоровье нужно с раннего возраста.

Ранее заведующая отделением профилактики факторов риска Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава России, председатель правления региональной общественной организации "Совет по общественному здоровью и проблемам демографии", эксперт Лиги здоровья нации Дарья Халтурина рассказала "Российской газете", что на уровне Минфина и Минздрава прорабатывается идея введения акциза на сладкие газированные напитки. Его размер может составить не менее 20 процентов от их розничной цены.

По ее словам, сладкая газировка - это один из тех продуктов, который должен быть минимизирован в ежедневном рационе питания россиян. "Помимо сахара туда добавляют фосфорную кислоту и другие малоизученные добавки, - уточняет эксперт. - Они могут накапливаться в организме и постепенно разрушать его".

Экономика Товары и цены Законодательная власть Госдума
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