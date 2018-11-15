В Кремле опровергли просьбу Путину пройти через металлоискатель

В Кремле опровергли сообщения ряда СМИ о том, что президента России Владимира Путина якобы попросили пройти через рамку металлоискателя в ТРЦ Suntec в преддверии Восточноазиатского саммита в Сингапуре.

"Он проходил, как и все, через турникет", - заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, слова которого приводит радио "Говорит Москва".

Ранее сообщалось, что при прохождении Путиным через металлоискатель, рамка якобы "зазвенела".

Глава РФ на настоящий момент принимает участие в пленарном заседании Восточноазиатского саммита.