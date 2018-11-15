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15.11.2018 18:10
Рубрика: Общество

В Турции найден редкий 1800-летний драгоценный камень

Текст: Денис Передельский
Фото: Hurriyet Daily News Фото: Hurriyet Daily News
Фото: Hurriyet Daily News

На юго-западе Турции рядом с городом Демре в провинции Анталия археологи обнаружили драгоценный камень с редкой гравюрой римского периода, изготовленный около 1800 лет назад.

Фото: Ansuya Bhandari / Birbal Sahni Institute of Palaeosciences
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Как сообщает Hurriyet Daily News, находка была сделана при раскопках в древнем античном городе Мира - одном из крупнейших поселений Ликийского союза. Археологи обнаружили искусно обработанный фрагмент из красной яшмы, вероятно, украшавший в древности кольцо.

Ученые отмечают очень высокое качество изделия, буквально называя его "воплощением мастерства". Уникальность артефакту придает выгравированное на нем изображение - это колесничные бега на ипподроме.

Подобные сцены на ювелирных изделиях встречаются крайне редко. При раскопках в городах Ликийского союза подобный артефакт вообще найден впервые. Кстати, аналогичный камень хранится в Художественном музее Уолтерса в США.

На гравюре изображены квадриги - колесницы, запряженные четырьмя лошадьми. Они расположены на нижней половине камня, а на верхней мастер изобразил строения самого ипподрома. Возраст находки оценен в 1800 лет.

К слову, камень нашли в могиле, в которой, вероятно, был захоронен влиятельный человек.

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