В Турции найден редкий 1800-летний драгоценный камень

На юго-западе Турции рядом с городом Демре в провинции Анталия археологи обнаружили драгоценный камень с редкой гравюрой римского периода, изготовленный около 1800 лет назад.

Как сообщает Hurriyet Daily News, находка была сделана при раскопках в древнем античном городе Мира - одном из крупнейших поселений Ликийского союза. Археологи обнаружили искусно обработанный фрагмент из красной яшмы, вероятно, украшавший в древности кольцо.

Ученые отмечают очень высокое качество изделия, буквально называя его "воплощением мастерства". Уникальность артефакту придает выгравированное на нем изображение - это колесничные бега на ипподроме.

Подобные сцены на ювелирных изделиях встречаются крайне редко. При раскопках в городах Ликийского союза подобный артефакт вообще найден впервые. Кстати, аналогичный камень хранится в Художественном музее Уолтерса в США.

На гравюре изображены квадриги - колесницы, запряженные четырьмя лошадьми. Они расположены на нижней половине камня, а на верхней мастер изобразил строения самого ипподрома. Возраст находки оценен в 1800 лет.

К слову, камень нашли в могиле, в которой, вероятно, был захоронен влиятельный человек.