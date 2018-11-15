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15.11.2018 18:00
Рубрика: Общество

Важная находка в США подтвердила миф о конкистадорах

Текст: Денис Передельский

Американские археологи впервые обнаружили прямые доказательства того, что в 1500-е годы знаменитый испанский исследователь и завоеватель Франсиско Васкес де Коронадо путешествовал по Альбукерке.

Фото: Egypt Ministry of Antiquities
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Как сообщает KRQE News, до сих пор у историков не было археологических свидетельств того, что Коронадо путешествовал по территории современных США.

Однако письменные источники указывают, что в 1540 году он по приказу вице-короля Новой Испании возглавил экспедицию и отправился на поиски семи золотых городов Себолы. Таковыми считаются поселения индейцев зуни, находившиеся на территории современного американского штата Нью-Мексико.

При раскопках на участке, описанном в старинных источниках, ученые обнаружили следы битвы испанцев с коренными жителями. В частности, найдены гвозди, оружие и доспехи XVI века. Многие доспехи повреждены, что и натолкнуло археологов на мысль о битве.

Кроме того, найдено большое количество круглых мушкетных пуль, которыми пользовались испанцы, а также стрел и топоров, которые использовали индейцы.

"Открытие говорит о той мощной военной силе, которую применили испанцы, чтобы подчинить эту деревню", - говорит участник экспедиции Мэтью Барбур.

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