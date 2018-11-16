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16.11.2018 17:02
Рубрика: Легковые авто

Haval представил кроссовер дешевле Creta

Текст: Андрей Полухин ( Гуанчжоу)
Фото: Андрей Полухин/РГ Фото: Андрей Полухин/РГ
Фото: Андрей Полухин/РГ

Новая модификация кроссовера Haval H4 представлена на автосалоне в Гуанчжоу. Теперь "четверка" оказалась дешевле Hyundai Creta и поборется с ней - пока на местном рынке. Впрочем, о международных амбициях марки известно давно. Не исключено, что конкуренция китайского и корейского компактных SUV продолжится и за пределами Поднебесной.

По большому счету, Haval H4 остался прежним - он во многом повторяет дизайн известной россиянам "шестерки". Но теперь у него появилась облегченная начальная версия - с механической коробкой передач, передним приводом и укороченным списком опций. Производитель берет за это 79 тысяч юаней, тогда как самая доступная Creta продается за 80,8 тысячи.

Фото: Андрей Полухин/РГ
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Отметим, что Haval H4 еще и несколько крупнее своего конкурента - по длине аж на 150 мм. Оснащается он турбированными моторами 1.3 и 1.5 с отдачей в 139 и 169 л.с. Прежде оба двигателя работали только с 7-ступенчатым "роботом" с двойным сцеплением.

В Россию этот интересный кроссовер привезти пока не обещают. На данный момент у нас в линейке Haval представлены H2, H6, H6 Coupe и внедорожник H9. После запуска завода в Тульской области в 2019 году на его конвейер, по информации "РГ", первыми встанут как раз Н9 и показанный на Московском автосалоне кроссовер F7.

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