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16.11.2018 15:06
Рубрика: Культура

Раскрыта тайна "Книги Судного дня"

Текст: Денис Передельский
Фото: The National Archives (U.K.) Фото: The National Archives (U.K.)
Фото: The National Archives (U.K.)

Профессор истории из Университета штата Иллинойс (США) Кэрол Саймс установила, что знаменитую "Книгу Судного дня" около 1000 лет назад писали гораздо дольше, чем считалось до сих пор.

Как сообщает Phys.org, речь идет о "Книге Судного дня", известной также под названием "Domesday". Это свод материалов о всеобщей поземельной переписи, которую повелел провести Вильгельм Завоеватель.

Фото: Christian Hoyer / Floss working group / University of Tübingen
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Считается, что ее провели в 1085-1086 годах - через 20 лет после вторжения войск Вильгельма из Нормандии в Англию. Результатом стало создание беспрецедентного сборника сведений. В него были включены практически полные данные о жителях государства.

Однако история происхождения книги никогда не была тщательно изучена. Этим и занялась профессор Кэрол Саймс. Прежде всего, ее заинтересовал вопрос: как столь масштабный документ в то время удалось создать всего за два года?

После многолетних исследований Саймс утверждает, что работа над книгой была завершена гораздо позже, возможно, спустя десятилетия после смерти Вильгельма в 1087 году. Кроме того, оказалось, что сбор информации не был просто бюрократической процедурой, как думали до сих пор.

Об этом свидетельствуют записи. В ходе переписи жителям дали возможность изложить свои жалобы и предложения. Этим правом воспользовались сотни тысяч людей.

Например, один из текстов содержит жалобу горожан. Они утверждают, что их дома снесли ради строительства замка.

По мнению Саймс, настало время пересмотреть и переосмыслить историю создания одной из самых знаменитых книг Англии.

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