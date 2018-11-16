Новости

Начались испытания противоперегрузочных костюмов для летчиков Су-57 11:39
На пожаре в Ростовской области погибли трое детей 11:37
Вышел трейлер российского ремейка фильма "Замерзшие" 11:33
В Петербурге нашли склад со 125 тысячами бутылок поддельного алкоголя 11:30
В Крыму ФСБ провела обыски у адептов "Свидетелей Иеговы" 11:30
Российские "Джигиты" помогают "Панцирям" охранять иракское небо 11:28
В Анкаре состоялись российско-турецкие консультации по Сирии 11:26
Ушла из жизни супруга первого президента РТ Сакина Шаймиева 11:26
Курорт под Калининградом пригласил в гости японских котов 11:26
Петросян и Степаненко официально развелись 11:23
Банк России выпустил памятную монету в честь Александра Солженицына 11:22
В Европе рухнули продажи Lada 11:18
В Минске завершил работу шестой форум "Святость материнства" 11:14
Московских водителей призвали срочно поменять резину из-за снегопада 11:13
Минобороны показало видео полета "вездесущих близнецов" А-50 11:06
Умер "советский Джими Хендрикс" Иван Смирнов 10:59
На Кубани врачи удалили у пациента зоб весом в килограмм 10:53
Путин в поздравлении выразил надежду на продолжение диалога с Киргизией 10:51
NASA показало гигантский кратер подо льдами в Гренландии 10:51
Названа причина смертельной аварии с Maybach в Москве 10:48
МВФ признал крымскую экономику частью российской 10:48
Найден способ выявить рак легких на ранних стадиях 10:44
Жительница Ямала убила супруга из-за плохо сделанного ремонта 10:39
В Кузбассе закрыли кальянную из-за жалоб жителей 10:31
Роспотребнадзор предупредил россиян о сальмонеллезе в США 10:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" просит поддержать ансамбль детей с синдромом Дауна
"РГ" просит поддержать ансамбль детей с синдромом Дауна
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
16.11.2018 10:51
Рубрика: Общество

Видео: Как выглядит гигантский кратер в Гренландии

Текст: Денис Передельский

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA (США) показало, как может выглядеть крупный ударный кратер, обнаруженный в Гренландии.

Как уже рассказывала "РГ", объект был обнаружен в 2015 году. Его заметили при изучении спутниковых снимков, полученных при помощи спектрорадиометров космических аппаратов Terra и Aqua. Признаки круговой формы подо льдами были обнаружены в районе ледника Хьяватха.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Океанографы признали ошибку в изучении глобального потепления

В течение трех лет международная команда ученых, в том числе специалисты NASA, обследовала его на месте. Изучение затрудняло то, что кратер скрыт почти километровой толщей льда. Его диаметр составляет около 31 километра, а глубина - порядка 300 метров.

Установить это помогли эксперты в области радиолокационных измерений льда. Необходимые данные были получены при помощи аэрофотосъемки. Они подтвердили гипотезу о существовании скрытого кратера.

Он образовался менее трех миллионов лет назад, когда железный метеорит рухнул на северо-западе Гренландии, и является одним из самых молодых на планете. Этот ударный кратер уже внесен в число 25 крупнейших подобных объектов в мире.

"Была обнаружена сильная деформация породы, свидетельствующая о мощном ударе, - говорит соавтор исследования Николай Ларсен из Орхусского университета в Дании. - Это также является убедительным доказательством того, что под ледником Хьяватха находится ударный кратер".

Обнаружен айсберг правильной прямоугольной формы
В Антарктиде обнаружили следы исчезнувшего континента
Общество Наука Общество Космос Общество Природа РГ-Видео
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МВФ признал крымскую экономику частью российской
Правительство расширило программу субсидирования авиаперевозок
Абэ пообещал не размещать базы США на части Курил
Бывший глава СБУ предрек поражение Украины в случае войны с Россией
В Турции завершено расследование убийства посла РФ Андрея Карлова