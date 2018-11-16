Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA (США) показало, как может выглядеть крупный ударный кратер, обнаруженный в Гренландии.

Как уже рассказывала "РГ", объект был обнаружен в 2015 году. Его заметили при изучении спутниковых снимков, полученных при помощи спектрорадиометров космических аппаратов Terra и Aqua. Признаки круговой формы подо льдами были обнаружены в районе ледника Хьяватха.

В течение трех лет международная команда ученых, в том числе специалисты NASA, обследовала его на месте. Изучение затрудняло то, что кратер скрыт почти километровой толщей льда. Его диаметр составляет около 31 километра, а глубина - порядка 300 метров.

Установить это помогли эксперты в области радиолокационных измерений льда. Необходимые данные были получены при помощи аэрофотосъемки. Они подтвердили гипотезу о существовании скрытого кратера.

Он образовался менее трех миллионов лет назад, когда железный метеорит рухнул на северо-западе Гренландии, и является одним из самых молодых на планете. Этот ударный кратер уже внесен в число 25 крупнейших подобных объектов в мире.

"Была обнаружена сильная деформация породы, свидетельствующая о мощном ударе, - говорит соавтор исследования Николай Ларсен из Орхусского университета в Дании. - Это также является убедительным доказательством того, что под ледником Хьяватха находится ударный кратер".