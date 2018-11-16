Кто организовал побег бывшего премьер-министра Македонии

Побег из Республики Македонии (РМ) Николы Груевского, депутата македонского парламента от Внутренней македонской революционной организации - Демократической партии македонского национального единства (ВМРО-ДПМНЕ), бывшего премьер-министра РМ, породил много слухов и версий о том, кто и как помог политику организовать столь хитроумный план. Так, некогда македонский лидер, признанный виновным и приговоренный к двум годам заключения за нарушения местного законодательства при покупке бронированного автомобиля для нужд правительства, заграничный паспорт которого был предусмотрительно изъят властями, на днях объявился в Венгрии.

"За прошедшие несколько дней мне неоднократно поступали угрозы жизни. Я сейчас нахожусь в Будапеште и уже попросил здесь политическое убежище. Я всегда останусь верен Македонии и никогда не сдамся", - написал на своей странице в Facebook политик.

Специальный прокурор РМ Катица Янева заявила, что македонская сторона будет добиваться от Будапешта экстрадиции Груевского на родину, а глава МВД РМ Оливер Спасовский сообщил, что мать и жена разыскиваемого находятся в Скопье и позволили провести обыск помещений.

"Министерство юстиции РМ в связи с произошедшим затребовало от соответствующих судебных органов всю необходимую документацию. Она затем будет переведена и доставлена венгерским властям. В ней в числе прочего имеется и обоснование, почему Никола Груевский должен быть экстрадирован в Македонию", - подчеркнул пресс-секретарь македонского правительства Миле Бошняковский.

Кроме того, Министерство внутренних дел РМ проводит расследование того, каким образом бывшему премьер-министру при отсутствии загранпаспорта удалось беспрепятственно покинуть территорию страны и оказаться в Венгрии. В этой связи отдел внутреннего контроля МВД изучает возможность вовлеченности в данное дело кого-либо из сотрудников правоохранительных органов, а сектор внутренних дел в Скопье восстанавливает детали произошедшего и определяя круг соучастников. При этом Суд в Скопье уже постановил арестовать сроком на 30 дней ближайших соратников Груевского - бывших министра транспорта Миле Янакиевского и секретаря правительства Кирила Бозиновского, которые якобы также планировали бежать из страны.

Между тем в местных СМИ приводится сообщение албанской полиции, в соответствии с которым Никола Груевский из Македонии прибыл в Албанию, откуда при непосредственном содействии венгерского посольства в Тиране на служебном автомобиле дипмиссии (указываются даже дипломатические номера машины) 11 ноября в районе 19:00 покинул албанскую территорию и направился в Черногорию. При этом и черногорская полиция подтверждает факт нахождения в стране 11 ноября бывшего премьера РМ, который в тот же день покинул ее. Правоохранители обеих государств также ссылаются на то, что у них отсутствовали какие-либо основания для задержания политика, так как на тот момент он еще не находился в международном розыске.

В министерстве внутренних дел Венгрии уже подтвердили факт нахождения Груевского на территории их страны. Местные СМИ приводят выдержки из венгерского закона, согласно которым требование того или иного лица о политическом убежище может рассматриваться властями до 60 суток, однако предусмотрена и возможность ускоренной процедуры - до 15 дней. При этом венгерское правительство отрицает причастность официальных лиц к организации побега Николы Груевского, а представитель офиса премьер-министра Виктора Орбана - Гергель Гуляш заявил СМИ, что Груевский уже был допрошен и не сможет покинуть территорию государства до вынесения решения о предоставлении убежища или экстрадиции.

Американцы выразили свое возмущение произошедшим, обозначив, что Груевский должен отбывать наказание в Македонии.

"В ходе правового и открытого процесса Никола Груевский был приговорен македонским судом к двум годам заключения. Приговор был подтвержден и судами других инстанций. Дополнительно Груевский проходит обвиняемым по еще четырем делам", - заявил представитель Госдепа в интервью "Политико.еу", добавив, что бывший премьер-министр РМ должен отвечать перед правоохранительной системой Македонии.

Напомним, что суд македонской столицы - Скопье в связи с неявкой бывшего премьер-министра Македонии Николы Груевского в исправительное учреждение для отбывания двухлетнего срока наказания по делу "Танк" объявил политика в розыск. "Основной суд Скопье 12 ноября 2018 года дал поручение МВД о задержании указанного лица и постановил объявить его в розыск", - сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Македонии.

Представитель ВМРО-ДПМНЕ, депутат Александар Николовский назвал прошедший процесс политически мотивированным и организованным со стороны Социал-демократического союза Македонии (СДСМ) премьер-министра Зорана Заева.

"Сообщение, которое послано Заевым и СДСМ через суд, ясно, оно говорит, что неважно, имеются ли основания или доказательства, поскольку, будем откровенны, все юристы смеются над этим делом. Важно, что любой, кто посмеет противиться антигосударственной политике, окажется осужденным", - заявил парламентарий.

Между тем Никола Груевский является ярым противником политики действующих властей и их западных покровителей, пытающихся любой ценой втянуть Македонию в НАТО . Еще в 2017 году он предупреждал о том, что план Зорана Заева и его "истинных сценаристов" заключается в конечном изменении конституционного госнаименования РМ и последующем ее уничтожении.

"То, что требуется от нас - это изменение госнаименования страны по греческим условиям, приближение к бинациональному государству и последующая федерализация. Это последний шаг перед распадом страны. Это очень опасная авантюра", - подчеркивал Груевский, обращаясь не только к гражданам Македонии, но и к международной общественности.