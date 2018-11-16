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Рубрика: Легковые авто

Названы самые "мужские" и самые "женские" автомобили России

Текст: Юрий Зубко
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Эксперты узнали предпочтения россиян при выборе автомобиля и составили рейтинг самых "мужских" и "женских” машин. Лидером среди иномарок у женщин оказался ситикар Kia Picanto, а у мужчин -  Mercedes-Benz E-класса. Список составлен на основании почти миллиона запросов пользователей "Юла Авто".

В пятерку самых "женских” иномарок также вошли Chevrolet Spark, Nissan Juke, Peugeot 207 и Lifan Smily. По этим автомобилям потенциальные покупатели женщины звонят в среднем в 2,5 раза чаще. А в рейтинге самых "мужских” иномарок оказались Volkswagen Transporter, Mercedes-Benz S-класса, Mercedes-Benz C-класса и Toyota Crown. Ими потенциальные покупатели мужчины интересуются в среднем на 48% чаще.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
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В пятерку самых "женских” отечественных автомобилей попали Lada Kalina, Lada Granta, УАЗ "Патриот", Lada Vesta, ЗАЗ Chance (хотя эту модель российской вряд ли можно назвать, Chance с 2009 года производился на Запорожском заводе на Украине). Мужчины же больше всего интересовали ГАЗ 3102 Волга, ГАЗ 31105 "Волга", Lada Largus, Lada Classic и "Москвич" 2141.

Если говорить о предпочтениях при выборе цвета машины, то самыми "мужским” стал черный. Также в Топ-5 популярных у мужчин цветов вошли серебряный, белый, серый и синий. Тогда как меньше всего потенциальных покупателей мужчин по розовым и оранжевым машинам эти цвета оказались самыми "женскими”.

Фото: Ренат Закиев/РГ/снято на iPhone
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Ранее, напомним, стало известно, что "самой мужской" маркой автомобилей россияне считают японскую Subaru, а "самой женской" - китайскую Chery. В исследовании, которое велось в период с 2015 по 2018 год, приняло участие свыше 180 тысяч водителей в возрасте от 18 до 65 лет.

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#Lada #Nissan #Chevrolet #Peugeot