Новая структура в Facebook начнет борьбу с неприемлемым контентом

В Facebook появится независимая структура, которая будет бороться с публикациями, нарушающими правила соцсети.

Также она будет рассматривать жалобы пользователей. Об этом написал на своей странице глава компании Марк Цукерберг. Он отметил, что работа в этом направлении только началась. В 2019 году появится новый алгоритм обжалования решений по контенту.

"Решения независимой комиссии будут прозрачными и обязательными к выполнению", - подчеркнул Цукерберг, не уточнив при этом, кто именно будет входить в новый орган. Главная цель - показать, что решения об удалении неприемлемых публикаций принимаются в интересах общества, пишет РИА Новости.