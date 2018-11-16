Оборудование для цифрового вещания можно будет купить на почте

Минкомсвязи России поручено обеспечить возможность приобретения приставок и антенн по доступной цене в труднодоступных населенных пунктах в отделения "Почты России". Почтовики уже предоставили возможность заказать этот товар через их каталог и получить приставку в почтовом отделении рядом с домом.

Руководителям субъектов рекомендовано не только активизировать информационно-разъяснительную работу, чтобы подготовить население к переходу на цифровое эфирное наземное вещание, но и предусмотреть адресную помощь социально незащищенным жителям регионов, помощь им в приобретении антенн и приставок для просмотра программ в цифровом формате. Есть те, у кого телевизор может принимать только аналоговый сигнал. Им кроме дециметровой комнатной антенны нужно приобрести приставку.

Также регионам рекомендовано принять меры по восстановлению систем коллективного приема эфирного телевидения в многоквартирных жилых домах. Основная часть оставшихся сейчас коллективных антенн на крышах многоквартирных домов - аналоговая. И их надо постепенно менять на дециметровые антенны, чтобы обеспечить жителям домов устойчивый цифровой сигнал. Тогда гражданам, которым достаточно 20 каналов первого и второго мультиплекса не придется платить ежемесячно абонентскую плату в размере нескольких сотен рублей за контент. Достаточно будет в рамках коммунального платежа заплатить " за антенну". В целом по России сейчас он менее 100 рублей в месяц.

Региональным властям также рекомендовано обеспечить возможность получения консультативной и организационной помощи по приобретению и установке оборудования для приема цифрового эфирного телевидения, привлечь к этому волонтеров.