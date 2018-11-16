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16.11.2018 10:59
Рубрика: Общество

Правительство определило период перехода на цифровое вещание

Текст: Татьяна Шадрина
Переход с аналогового на цифровое вещание по всей России будет проходить постепенно, с 11 февраля по 10 июня 2019 года. Такие сроки прописаны в протоколе заседания правительства, которое было посвящено теме цифрового вещания. Документ опубликован на сайте кабинета министров.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

В пакет бесплатного общероссийского вещания включено 20 телеканалов первого и второго мультиплексов. Точный график перехода всех субъектов РФ определит Правительственная комиссия по развитию телерадиовещания. Ей поручено рассмотреть и до 10 декабря 2018 года утвердить разработанный Минкомсвязью план перехода регионов РФ на цифровое эфирное вещание.

Переход будет идти параллельно с информированием населения о всех деталях перехода, в том числе какое оборудование должно быть дома для приема телеканалов в дециметровом стандарте вещания: приставки и антенны.

Фото: Марина Волосевич/ Комсомольская правда
Как в России произойдет переход на цифровое телевидение

Доступность этого оборудования должны обеспечить Минпромторг РФ и Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Минпромторгу совместно с органами исполнительной власти регионов поручено в течение первого полугодия 2019 года обеспечить мониторинг наличия в продаже приставок для приема цифрового сигнала, а также проработать вопрос создания запасов оборудования российскими организациями-производителями.

ФАС поручено в течение первого полугодия 2019 года организовать мониторинг цен на приставки. Такое решение принято для того, чтобы не допустить спекулятивного роста цен на оборудование.

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