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16.11.2018 10:26
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Океанографы признали ошибку в изучении глобального потепления

Текст: Николай Грищенко
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Ученые американского Океанографического института Скриппса признали, что допустили ошибку в исследовании глобального потепления, и мировой океан нагревается не такими большими темпами.

Фото: Hepatology, doi: 10.1002/hep.30315. John Wiley and Sons
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Неточность, как сообщает журнал Science, нашел независимый климатолог Ник Льюис, обративший внимание на неправильные измерения концентрации кислорода. Профессор Ральф Килинг согласился с критикой и признал, что ошибка спровоцировала конструктивный диалог между сторонами и хорошо отразится на конечном результате.

Тем не менее Килинг отметил, что допущенные ошибки не отменяют ключевого вывода о том, что мировой океан поглощает все больше тепла.

Океанографический институт Скриппса также сообщил, что в данный момент подготавливает официальную правку для научного журнала Nature о темпах роста температуры Мирового океана. Ученые также выразили опасения, что информация об ошибке будет неверно истолкована, и даст пищу для заявлений об отсутствии эффекта глобального потепления.

Общество Наука Общество Природа Общество Экология Климат на Земле
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