Океанографы признали ошибку в изучении глобального потепления

Ученые американского Океанографического института Скриппса признали, что допустили ошибку в исследовании глобального потепления, и мировой океан нагревается не такими большими темпами.

Неточность, как сообщает журнал Science, нашел независимый климатолог Ник Льюис, обративший внимание на неправильные измерения концентрации кислорода. Профессор Ральф Килинг согласился с критикой и признал, что ошибка спровоцировала конструктивный диалог между сторонами и хорошо отразится на конечном результате.

Тем не менее Килинг отметил, что допущенные ошибки не отменяют ключевого вывода о том, что мировой океан поглощает все больше тепла.

Океанографический институт Скриппса также сообщил, что в данный момент подготавливает официальную правку для научного журнала Nature о темпах роста температуры Мирового океана. Ученые также выразили опасения, что информация об ошибке будет неверно истолкована, и даст пищу для заявлений об отсутствии эффекта глобального потепления.