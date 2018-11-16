После новогодних праздников доллару пообещали новый взлет

Новости

Более 630 человек пропали в Калифорнии во время пожара Camp 06:53
На Камчатке истребитель МиГ-31 "перехватил" самолет-нарушитель 06:52
Минобороны сообщило об активности у воздушных границ России 06:46
Хабаровские врачи в суде добились разрешения прооперировать младенца 06:43
Бывший глава СБУ предрек поражение Украины в случае войны с Россией 06:18
Новая структура в Facebook начнет борьбу с неприемлемым контентом 06:15
В США обвиняемый в рассылке бомб заявил о своей невиновности 06:14
Мэй пообещала остаться на своем посту до конца Brexit 05:32
В Канаде пассажирский лайнер приземлился без переднего шасси 05:25
Пентагон сообщил о расходах на создание Космических сил США 04:58
В Турции завершено расследование убийства посла РФ Андрея Карлова 04:58
Совфед предложил закрыть Азовское море для украинских судов 04:24
Трамп посетит Калифорнию и встретится с пострадавшими от пожаров 04:19
Власти Мексики готовы пресекать инциденты на границе с США 04:14
Снегопад в Нью-Йорке повысил цены на такси 03:40
Дорожный конфликт со стрельбой возник на западе Москвы 03:26
КНДР провела испытания нового "высокотехнологичного оружия" 02:56
Компания SpaceX запустила ракету с катарским спутником связи 02:20
Защитники Кокорина заявят отвод следователю за оскорбление их клиента 02:16
Испания поддержала идею создания общеевропейской армии 02:14
Немецкие СМИ: Новейший истребитель бундесвера бессилен перед С-400 01:40
США еще не приняли окончательного решения о выходе из Договора о РСМД 00:48
Объявлены лауреаты премии "Просветитель" 00:28
Пентагон сократит свои контингенты в странах Африки 00:19
Германия - Россия - онлайн-трансляция товарищеского матча 15.11.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" просит поддержать ансамбль детей с синдромом Дауна
"РГ" просит поддержать ансамбль детей с синдромом Дауна
22 ноября в "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
22 ноября в "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
16.11.2018 06:00
Рубрика: Экономика

После новогодних праздников доллару пообещали новый взлет

Текст: Георгий Панин
Анна Кокорева, заместитель директора аналитического департамента Альпари, специально для "Российской газеты":
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

- Первые две недели ноября прошли насыщенно для рублевых пар. Российская валюта успела упасть и подняться. Выборы в Конгресс США прошли, цены на нефть снижаются, спекулянты и граждане теряются в догадках, что будет дальше на фоне столь противоречивых событий.

Фото: depositphotos.com
Что будет с рублем после обвала цен на нефть

Мы видим ближайшие две недели в светлых тонах. В США законопроект о новых санкциях против России до конца года рассмотреть не успеют, а значит, негативные ожидания автоматом переносятся на январь-февраль, на фоне чего, в общем-то, пары и скорректировались.

Дополнительную поддержку рублю оказывают жесткая монетарная политика ЦБ РФ и отсутствие интервенций Минфина на внутреннем рынке, а также профицит платежного баланса по итогам октября.

Ближе к концу месяца, с 26 ноября, стартует налоговый период. Крупнейшие компании страны перечислят в пользу бюджета налог на добычу полезных ископаемых, НДС, акцизы и налог на прибыль. Для погашения своих обязательств перед государством компании, как правило, продают валютную выручку на внутреннем рынке, что стимулирует рост рубля в этот период.

Фото: depositphotos.com
Курс доллара изменит стоимость новогоднего стола

Однако не все так гладко и хорошо, как хотелось бы. Основным негативным фактором, который будет сдерживать рост рубля, будет цена на нефть. Нефть марки Brent торгуется в районе 66-67 долларов за баррель и, несмотря на сообщения о сокращении добычи странами ОПЕК в 2019 году, не спешит восстанавливать позиции. Более того, потенциал падения цен не исчерпан. До конца месяца котировки Brent могут снизиться до 62 долларов за баррель.

Как назло, во второй половине ноября рынки ждут американскую статистику, которая, судя по ожиданиям, должна быть весьма хорошей. На ожиданиях доллар продолжит дорожать, и единственным утешением для россиян будет тот факт, что евро в этот момент, наоборот, будет дешевле.

Фактически две недели рубль будет балансировать на грани нового падения. С учетом того, что впереди праздники и отпуска, к покупке валюты лучше присматриваться уже сейчас, когда пары снижаются. Согласно нашим прогнозам, до конца месяца паре доллар/рубль на некоторое время удастся вернуться в район 65-65,5 рубля, паре евро/рубль - к отметкам 74-74,5 рубля.

Экономика Финансы Валютный рынок Курс рубля
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В ООН поддержали резолюцию России по ликвидации нацизма
Козак поручил проверить данные о дефиците топлива в регионах
Украина задержала 15 судов за заходы в порты Крыма
США ввели санкции против 17 подданных Саудовской Аравии
Отрубившему кисти жене изуверу дали 14 лет колонии строгого режима