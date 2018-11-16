После новогодних праздников доллару пообещали новый взлет

Анна Кокорева, заместитель директора аналитического департамента Альпари, специально для "Российской газеты":

- Первые две недели ноября прошли насыщенно для рублевых пар. Российская валюта успела упасть и подняться. Выборы в Конгресс США прошли, цены на нефть снижаются, спекулянты и граждане теряются в догадках, что будет дальше на фоне столь противоречивых событий.

Мы видим ближайшие две недели в светлых тонах. В США законопроект о новых санкциях против России до конца года рассмотреть не успеют, а значит, негативные ожидания автоматом переносятся на январь-февраль, на фоне чего, в общем-то, пары и скорректировались.

Дополнительную поддержку рублю оказывают жесткая монетарная политика ЦБ РФ и отсутствие интервенций Минфина на внутреннем рынке, а также профицит платежного баланса по итогам октября.

Ближе к концу месяца, с 26 ноября, стартует налоговый период. Крупнейшие компании страны перечислят в пользу бюджета налог на добычу полезных ископаемых, НДС, акцизы и налог на прибыль. Для погашения своих обязательств перед государством компании, как правило, продают валютную выручку на внутреннем рынке, что стимулирует рост рубля в этот период.

Однако не все так гладко и хорошо, как хотелось бы. Основным негативным фактором, который будет сдерживать рост рубля, будет цена на нефть. Нефть марки Brent торгуется в районе 66-67 долларов за баррель и, несмотря на сообщения о сокращении добычи странами ОПЕК в 2019 году, не спешит восстанавливать позиции. Более того, потенциал падения цен не исчерпан. До конца месяца котировки Brent могут снизиться до 62 долларов за баррель.

Как назло, во второй половине ноября рынки ждут американскую статистику, которая, судя по ожиданиям, должна быть весьма хорошей. На ожиданиях доллар продолжит дорожать, и единственным утешением для россиян будет тот факт, что евро в этот момент, наоборот, будет дешевле.

Фактически две недели рубль будет балансировать на грани нового падения. С учетом того, что впереди праздники и отпуска, к покупке валюты лучше присматриваться уже сейчас, когда пары снижаются. Согласно нашим прогнозам, до конца месяца паре доллар/рубль на некоторое время удастся вернуться в район 65-65,5 рубля, паре евро/рубль - к отметкам 74-74,5 рубля.