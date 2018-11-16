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16.11.2018 11:13
Рубрика: Легковые авто

Московских водителей призвали срочно поменять резину из-за снегопада

Текст: Иван Пышечкин
Фото: Максим Блинов / РИА Новости Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Автомобилистам советуют не выезжать на летней резине из-за снегопада, который обрушится на Москву в выходные, а также воспользоваться последним шансом заменить покрышки, говорится в сообщениях центра погоды "Фобос" и столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Фото: depositphotos.com
В декабре минимальная температура достигнет 55 градусов мороза

По прогнозам, снегопад начнется во второй половине дня в субботу. На дорогах ожидается сильная гололедица. В воскресенье снег продолжится при около нулевых температурах, а гололед сохранится. Управлять автомобилем на летней резине в такую погоду опасно. По словам синоптиков, пятница - последний день, когда водители могут успеть поменять резину, так как пока дороги остаются сухими.

В ЦОДД предупредили, что даже с зимней резиной нужно вести автомобиль более аккуратно. "Автолюбителям необходимо помнить о более длинном пути торможения автомобиля, а также недопустимости резких торможений и перестроений", - говорится в сообщении.

#дороги