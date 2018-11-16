Московских водителей призвали срочно поменять резину из-за снегопада

Автомобилистам советуют не выезжать на летней резине из-за снегопада, который обрушится на Москву в выходные, а также воспользоваться последним шансом заменить покрышки, говорится в сообщениях центра погоды "Фобос" и столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

По прогнозам, снегопад начнется во второй половине дня в субботу. На дорогах ожидается сильная гололедица. В воскресенье снег продолжится при около нулевых температурах, а гололед сохранится. Управлять автомобилем на летней резине в такую погоду опасно. По словам синоптиков, пятница - последний день, когда водители могут успеть поменять резину, так как пока дороги остаются сухими.

В ЦОДД предупредили, что даже с зимней резиной нужно вести автомобиль более аккуратно. "Автолюбителям необходимо помнить о более длинном пути торможения автомобиля, а также недопустимости резких торможений и перестроений", - говорится в сообщении.