В Кремле прокомментировали заявление Абэ по военным базам США

Вопрос союзнических обязательств Японии действительно фигурирует на повестке переговоров по мирному договору, подтвердили в Кремле.

"Этот разговор по тематике мирного договора лидеры вели в формате один на один", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию СМИ, что премьер-министр Японии обещал не размещать военные базы США на южных Курилах, если Москва передаст их Токио. "Что касается нюансов, то я не хотел бы делать их публичными", - добавил он.

"Мы сообщили, что было достигнуто понимание интенсифицировать процесс на базе декларации 1956 года", - напомнил представитель Кремля.

"Действительно, тема союзнических обязательств Японии достаточно важна в контексте обсуждения проблематики мирного договора. У Японии есть союзнические обязательства и эта тема действительно фигурирует", - сказал Песков.