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16.11.2018 20:29
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК назвал две версии пожара на заводе "Электроцинк" во Владикавказе

Представитель СК РФ по Северной Осетии Тамерлан Дзодзиев озвучил две версии крупного пожара на заводе "Электроцинк", в результате которого погиб сотрудник МЧС. По мнению следователей, к ЧП могли привести нарушения техники пожарной безопасности или поджог.

Фото: depositphotos.com
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Информация была озвучена в ходе заседания межведомственной комиссии, посвященной дальнейшей судьбе пострадавшего завода, который является крупнейшим в республике. По словам Дзодзиева, расследованием уголовного дела занимается группа из 29 наиболее опытных специалистов ведомства.

Как ранее писала "РГ", крупный пожар в помещении электролитного цеха завода "Электроцинк" вспыхнул 21 октября в 2.30 ночи. Пламя распространилось на площади 4,5 тысячи квадратных метров. Более 500 метров здания обрушились. В ходе тушения под завалами погиб 38-летний командир отделения пожарно-спасательной части №1. Еще трое спасателей обратились за помощью к медикам.

Позже было установлено, что в цехе отсутствовала система автоматического пожаротушения. Было возбуждено уголовное дело по ч 2 ст 217 УК РФ (нарушение правил промышленной безопасности на опасном производстве).

По предварительной версии следствия, именно нарушение норм противопожарной безопасности привели к возгоранию и гибели человека. Сейчас следователи также отрабатывают и версию поджога.

Происшествия ЧП Пожары Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Северная Осетия
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