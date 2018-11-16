В Петербурге открылся форум-фест Jazz Across Borders

В Петербурге во второй раз стартовал Международный форум-фест Jazz Across Borders (JAB) - первая и единственная в России профессиональная площадка для встречи представителей отечественного и мирового джазового сообщества. Участие в фестивале, который проходит в рамках культурного форума, принимают представители более чем 15 стран. В их числе музыканты, продюсеры, промоутеры и просто любители джаза.

Торжественное открытие двухдневного форум-феста состоялось в кинотеатре "Аврора", а приветствовал гостей художественный руководитель Jazz Across Borders, народный артист России Игорь Бутман. Он поблагодарил участников фестиваля прошлого года и Министерство культуры РФ за поддержку мероприятия, ведь именно успех JAB в 2017 году позволил провести форум-фест во второй раз.

От слов сразу перешли к делу: стартовали мастер-классы по джазовой аранжировке с использованием специальных платформ и публичный питчинг проектов в джазе, где спикеры представили жюри свои задумки по развитию индустрии. Одним из главных событий фестиваля станет мастер-класс по вокалу от обладательницы премии GRAMMY Патти Остин. Также состоятся круглые столы, где молодым артистам расскажут, как заработать на своей музыке и организовать тур, не обанкротившись. А вечером все смогут насладиться джазом в программе JAB Clubnight.