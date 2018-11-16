Новости

Вода в петербургской реке превратилась в спиртосодержащую жидкость 17:51
Под Воронежем возбудили дело о гибели двух детей при пожаре 17:51
Россияне стали первыми в ритм-танце на Кубке Ростелеком 17:48
Ученые восхитились упитанностью белых медведей на острове Врангеля 17:44
На Кубани женщина задушила новорожденного ребенка 17:41
ППЦ запретила своим священникам общаться с украинскими раскольниками 17:35
В Дагестане капитана ГИБДД проверят из-за сына-лихача 17:34
"Яндекс" начал очищать поисковую выдачу от ссылок на спорные сайты 17:30
Видео: В Кузбассе мэр отругал чиновников за детскую площадку на час 17:25
Нижегородец с пистолетом напал на скорую помощь 17:19
В Петербурге открылся форум-фест Jazz Across Borders 17:18
Власти Ленобласти выдали кадры из Sims-2 за проект благоустройства 17:17
В Подмосковье мужчина помог задержать вооруженного насильника 17:10
Haval представил кроссовер дешевле Creta 17:02
Названа вероятная причина массового отравления детей под Пензой 17:00
В Воронеже скончалась шестая жертва ДТП с двумя автобусами 16:55
В Москве объявили "желтый" уровень опасности из-за гололеда 16:50
СМИ: ВМФ России может заказать еще два фрегата типа "Адмирал Горшков" 16:49
В Дербенте директор школы уволился после скандала с учителями 16:43
Ушел из жизни российский ученый Жорес Медведев 16:42
Путин обсудил с Пашиняном вопросы интеграции 16:38
В Чувашии пять человек пострадали в ДТП 16:38
На Кубани простились с погибшими при крушении Л-39 летчиками 16:34
СК возбудил дело против дебошира авиарейса Сочи - Москва 16:32
В Калининграде начальник расстрелял требовавшего зарплату работника 16:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" просит поддержать ансамбль детей с синдромом Дауна
"РГ" просит поддержать ансамбль детей с синдромом Дауна
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
16.11.2018 17:18
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Петербурге открылся форум-фест Jazz Across Borders

Текст: Инга Бугулова

В Петербурге во второй раз стартовал Международный форум-фест Jazz Across Borders (JAB) - первая и единственная в России профессиональная площадка для встречи представителей отечественного и мирового джазового сообщества. Участие в фестивале, который проходит в рамках культурного форума, принимают представители более чем 15 стран. В их числе музыканты, продюсеры, промоутеры и просто любители джаза.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
5 событий в афише Международного культурного форума

Торжественное открытие двухдневного форум-феста состоялось в кинотеатре "Аврора", а приветствовал гостей художественный руководитель Jazz Across Borders, народный артист России Игорь Бутман. Он поблагодарил участников фестиваля прошлого года и Министерство культуры РФ за поддержку мероприятия, ведь именно успех JAB в 2017 году позволил провести форум-фест во второй раз.

От слов сразу перешли к делу: стартовали мастер-классы по джазовой аранжировке с использованием специальных платформ и публичный питчинг проектов в джазе, где спикеры представили жюри свои задумки по развитию индустрии. Одним из главных событий фестиваля станет мастер-класс по вокалу от обладательницы премии GRAMMY Патти Остин. Также состоятся круглые столы, где молодым артистам расскажут, как заработать на своей музыке и организовать тур, не обанкротившись. А вечером все смогут насладиться джазом в программе JAB Clubnight.

Культура Музыка Джаз Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Санкт-Петербургский культурный форум
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Госдуме назвали необъективной резолюцию ООН по Крыму
В Кремле заявили о доверии расследованию убийства Захарченко
Минкомсвязь обеспечит трансляцию второго мультиплекса в Тверской области
Песков назвал отвратительной историю с Цеповязом и яствами
В МФЦ опровергли сообщение о распространении личных данных москвичей