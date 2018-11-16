Видео: Что общего у такси времен Первой мировой и Aston Martin 2018 года

В эти выходные машины уйдут с молотка. В Центральном доме художника продолжается выставка "Редкие автомобили".

Все экземпляры будут выставлены на торги, цены стартуют от 600 тысяч рублей. Здесь и BMW, сделанный по спецзаказу для принца Кувейта, и родстер Packard 12 1937 года, и советский "ЗИЛ-114", и другие жемчужины зарубежного и отечественного автопрома.

Мы пообщались с генеральным директором "Аукционного дома Егоровых" Николаем Егоровым и узнали, что общего у такси времен Первой мировой войны и Aston Martin 2018 года, а также для кого в СССР выпускали праворульные "Москвичи".