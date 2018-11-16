Владимир Легойда: Нужно всеправославное обсуждение украинского вопроса

Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда приветствовал решение Собора Польской Православной Церкви, запретившее своим клирикам вступать в литургическое и молитвенное общение с раскольниками православия на Украине - представителями УПЦ КП и УАПЦ.

"Решение Константинополя вступить в общение с раскольниками из "Киевского патриархата" и "Украинской автокефальной православной церкви" не находит понимания и поддержки в православном мире", - заявил он.

Польская православная церковь не будет вступать в общение не только с украинскими раскольниками, но и с "новой церковью", которую Константинополь планирует вместе с украинским президентом создать на Украине.

Действия же украинских раскольников, наспех и без оглядки на каноны легитимизированных Константинополем, по словам Владимира Легойды, не содействуют примирению православных на Украине, но "вызывают лишь больший беспорядок и соблазн".

Представитель Церкви напомнил, что ранее аналогичное решение принял Архиерейский Собор Сербской Православной Церкви, посчитавший решения Константинополя безосновательными.

По его мнению "возможным выходом из сложившейся ситуации может быть всеправославное обсуждение украинского вопроса, к чему призывают и Сербская, и Польская, и другие Православные Церкви".