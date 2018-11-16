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16.11.2018 20:44
Рубрика: Власть

Владимир Путин проверил наличие лекарств в петербургской аптеке

Текст: Татьяна Замахина (Санкт-Петербург)
Фото: kremlin.ru Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин заехал в петербургскую аптеку после совещания по проблемам лекарственного обеспечения, которое проходило в Санкт-Петербурге. Российский лидер остановил кортеж, чтобы проверить, действительно ли все необходимые препараты есть в свободной продаже.

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В аптеку на Железнодорожной улице Владимир Путин зашел в компании главы Минздрава Вероники Скворцовой и исполняющего обязанности главы Петербурга Александра Беглова. Неожиданность визита глава государства объяснил провизору: "Мы ехали с совещания, я предложил остановиться".

Удивленные покупатели первым делом поинтересовались здоровьем Путина: "Мы думали, вы приболели!". На это глава государства ответил: "Слава богу, нет!".

На совещании Путин говорил о проблемах с системой обеспечения льготников лекарствами и в аптеке поинтересовался наличием жизненноважных препаратов. Они оказались в наличии. Заведующая Ольга Новикова сообщила, что это находится под постоянным контролем, поэтому важные лекарства всегда на прилавке.

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При этом наценка на лекарства не превышает двух процентов.

Глава государства спросил, на что стоило бы обратить внимание Беглову. И получил жалобу на вывеску: по правилам благоустройства аптеке нельзя вешать вывеску с большим крестом, однако из-за этого она менее заметна. И.о. губернатора пообещал все исправить.

Путин поинтересовался у покупателей, устраивает ли их ассортимент лекарств и их цены. Местные жители заверили, что всем довольны.

Власть Работа власти Госуправление Президент Цены на лекарства
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