Владимир Путин проверил наличие лекарств в петербургской аптеке

Президент РФ Владимир Путин заехал в петербургскую аптеку после совещания по проблемам лекарственного обеспечения, которое проходило в Санкт-Петербурге. Российский лидер остановил кортеж, чтобы проверить, действительно ли все необходимые препараты есть в свободной продаже.

В аптеку на Железнодорожной улице Владимир Путин зашел в компании главы Минздрава Вероники Скворцовой и исполняющего обязанности главы Петербурга Александра Беглова. Неожиданность визита глава государства объяснил провизору: "Мы ехали с совещания, я предложил остановиться".

Удивленные покупатели первым делом поинтересовались здоровьем Путина: "Мы думали, вы приболели!". На это глава государства ответил: "Слава богу, нет!".

На совещании Путин говорил о проблемах с системой обеспечения льготников лекарствами и в аптеке поинтересовался наличием жизненноважных препаратов. Они оказались в наличии. Заведующая Ольга Новикова сообщила, что это находится под постоянным контролем, поэтому важные лекарства всегда на прилавке.

При этом наценка на лекарства не превышает двух процентов.

Глава государства спросил, на что стоило бы обратить внимание Беглову. И получил жалобу на вывеску: по правилам благоустройства аптеке нельзя вешать вывеску с большим крестом, однако из-за этого она менее заметна. И.о. губернатора пообещал все исправить.

Путин поинтересовался у покупателей, устраивает ли их ассортимент лекарств и их цены. Местные жители заверили, что всем довольны.