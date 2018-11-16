Власти Мексики готовы пресекать инциденты на границе с США

Власти Мексики намерены избежать масштабных инцидентов с мигрантами на границе с США. Министр внутренних дел страны Альфонсо Наваррете Прида не стал говорить, какие именно меры будут применяться по отношению к нарушителям, но намекнул, что правоохранительные органы настроены решительно.

"Мы готовы действовать так, как будет необходимо. Мигранты подвергнутся серьезному риску, если попытаются силой попасть на территорию Соединенных Штатов", - подчеркнул глава ведомства. Он также предостерег непрошенных гостей с юга от совершения подобных действий.

Напомним, в минувший вторник в приграничный городок Тихуана прибыла первая группа мигрантов из стран Центральной Америки - свыше 350 человек. Десятки человек взобрались на пограничный забор, разделяющий Мексику и США.