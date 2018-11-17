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17.11.2018 09:00
Рубрика: Легковые авто

26 компаний изменили цены на автомобили в России

Текст: Юрий Зубко
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Более половины из представленных на российском авторынке компаний - 26 из 48 - переписали ценники в период с 16 октября по 15 ноября 2018 года. Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства "Автостат", которое ведет мониторинг цен.

Все автомобили Skoda добавили к ценникам по 7 - 44 тысячи рублей, семь моделей Kia - по 15 - 25 тысяч рублей, семь моделей Volkswagen - по 20 - 90 тысяч рублей, четыре модели Ford - по 4 - 80 тысяч рублей, а пять из шести моделей Mitsubishi подорожали на 20 - 100 тысяч рублей.

Фото: depositphotos.com
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Также на 5 тысяч рублей стали дороже седан Datsun on-DO и кроссовер Audi Q7, на 6 тысяч рублей - универсалы Lada Largus и Largus Cross, на 10 тысяч рублей - кроссовер Suzuki SX4.

Кроссоверы Chery Tiggo прибавили от 10 до 25 тысяч рублей, а Nissan Murano и Qashqai - от 15 до 30 тысяч рублей. Кроме того, подорожали Jeep Renegade - от 40 до 75 тысяч рублей, Porsche Panamera - сразу от 25 до 246 тысячи рублей.

В то же время были и те, кто снизил цены как на модели, так и на отдельные комплектации. Некоторые производители отметились символическим удешевлением (у Audi седан A4 в одной из комплектаций подешевел на 1 тысячу рублей, седан Cadillac CT6 подешевел на 10 тысяч рублей), а вот купе Mercedes-Benz CLS упало в цене сразу на 230-500 тысяч рублей.

Фото: Ренат Закиев/РГ/снято на iPhone
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В октябре сообщалось, что 15 компаний изменили цены на машины в России. Некоторые автопроизводители переписали прайс-листы сразу нескольких моделей.

Напомним, в минувшем месяце продажи новых легковых автомобилей в нашей стране выросли на 8,2% - до 160,4 тысячи штук.

Лидером рынка по-прежнему является АвтоВАЗ. В октябре продажи автомобилей Lada увеличились на 12% - до 32 тысяч штук. В тройку лучших также попали корейские Kia (21 тысяча авто, +22%) и Hyundai (15,8 тысячи машин, +1%).

Самым популярным автомобилем в октябре стала Lada Vesta. Она установила рекорд продаж.

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#Lada #Volkswagen #Kia #Skoda