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07.11.2018 15:42
Рубрика: Российский автопром

Lada Vesta установила рекорд продаж в России

Текст: Андрей Полухин

Lada Vesta стала самым продаваемым автомобилем в России по итогам октября с результатом 10 668 единиц. Об этом говорят оперативные данные Ассоциации европейского бизнеса, распространенные в среду, 7 ноября.

До сих пор ни одной другой модели в нынешнем году (как и в последние годы вообще) такой объем реализации достигать не удавалось. Прежний рекорд принадлежал Lada Granta. 

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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В сентябре - сразу после обновления семейства - она разошлась тиражом в 9 936 машин. В октябре эта модель продавалась еще успешнее - 10 269 автомобилей, но вне конкуренции оказалась Vesta. И все благодаря ее фантастическому приросту продаж - 61%.

В октябре в пятерку лидеров также вошли Kia Rio, Hyundai Creta и Hyundai Solaris.

Теперь Lada Vesta упрочила свое положение и в общем рейтинге по итогам текущего года. За 10 месяцев у российского бестселлера 86 857 продаж, тогда как у лидировавшей недавно корейской модели Kia Rio - 82 970. Третьей идет Granta - 80 455 единиц.

Фото: Владимир Песня / РИА Новости
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Отметим, что октябрь оказался рекордным месяцем для всего АвтоВАЗа - продано 32 005 Lada.

В настоящее время в семействе Lada Vesta доступны стандартный седан (по цене от 554 900 рублей), его кроссовая версия (от 773 900), универсалы SW и SW Cross (от 679 900 и 805 900 рублей соответственно), а также битопливная Vesta CNG (от 789 900). В ближайшее время АвтоВАЗ добавит в линейку "заряженную" Lada Vesta Sport, а позже, вероятно, и спортивную версию универсала - ОТТС на нее уже получен. 

Кстати, корреспондент "РГ" одним из первых протестировал Lada Vesta Sport. Вы можете ознакомиться с нашим материалом.

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#Lada