Белый дом временно возобновил действие пропуска корреспондента CNN

Белый дом временно восстановил аккредитацию журналиста CNN Джима Акосты по решению суда. Между тем администрация президента США намерена не допустить "неприемлемого" поведения журналистов в будущем.

Суд не согласился с аргументом Белого дома о том, что CNN мог отправить на место Акосты другого репортера, и постановил вернуть журналисту отобранный пропуск. Корреспондент получил временную аккредитацию на время судебного разбирательства - считается ли конституционным решение Белого дома забрать у журналиста CNN постоянный пропуск. При этом судья дал понять, что телеканал и его сотрудник, скорее всего, выиграют дело, передает Associated Press.

Между тем Трамп заявил, что рассчитывает в конечном счете выиграть суд. По словам президента, он намерен добиться этого, вводя новые правила для журналистского пула. "Люди должны вести себя нормально. Мы составляем правила и регулирование… С правилами и регулированием мы вернемся в суд и выиграем", - сказал Трамп.

Допуск Акосты в Белый дом был аннулирован в ответ на "грубое поведение" во время пресс-конференции Трампа. Репортер раскритиковал позицию главы государства относительно каравана мигрантов, завязалась перепалка. У журналиста отобрали микрофон, а Трамп назвал Акосту "непрофессионалом" и "не очень умным человеком, который, однако, имеет голос". Белый дом обвиняют в нарушении Первой поправки к Конституции США, запрещающей посягательство на свободу слова.