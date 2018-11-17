Госдеп поблагодарил КНДР за освобождение американского гражданина

Еще один американский гражданин был освобожден в КНДР. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео. Он выразил благодарность Пхеньяну.

Северная Корея взаимодействует по вопросам освобождения американского гражданина со Швецией, так как у Вашингтона и Пхеньяна отсутствуют дипломатические отношения, передает ТАСС. Имя освобожденного жителя США, как и детали его освобождения, не называются.

В мае во время визита Помпео в Пхеньян руководство КНДР освободило трех находящихся в Северной Корее заключении американцев корейского происхождения, которые около двух лет содержались под стражей. Вместе с госсекретарем США Майком Помпео они вернулись в Соединенные Штаты. Речь идет о пасторе Ким Дон Чхоле, преподавателе политеха Тони Киме (Ким Сан Доке) и его коллеге Ким Хак Соне. Их обвиняли во враждебной подрывной деятельности.

Напомним, в октябре Помпео снова посетил Северную Корею и встретился с Ким Чен Ыном. Стороны обсуждали проблему денуклеаризации, а также детали организации второго саммита лидеров США и КНДР.