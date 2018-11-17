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Продюсер "Ласкового мая" рассказал о состоянии Осина перед смертью

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    17.11.2018, 20:38
Текст:   Козьма Лоханкин

У знаменитого певца Евгения Осина, который скончался сегодня на 55-м году жизни, был цирроз печени и нервное истощение. Об этом рассказал продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин.

Евгений очень плохо себя чувствовал, добавил Разин. Ранее говорилось, что непосредственная причина смерти Осина - остановка сердца.

"Женя очень плохо себя чувствовал, у него был цирроз печени, нервное истощение. Он постоянно жаловался, что у него отнимаются ноги, месяц назад он лежал в клинике. Тот разгульный образ жизни, которой он много лет вел, привел к трагическому финалу. Сегодня сестра звонила ему, не дозвонилась, поехала к Жене, открыла дом, а он там... Умер в одиночестве, ему не к кому было даже обратиться", - приводит РИА Новости слова Разина.

"Когда мы с Женей начинали работать ещё 30 лет назад, он был весёлый хороший парень. Никогда не злоупотреблял ничем, мы подумать не могли, что такой может быть печальный конец", - добавил он.

О катастрофических проблемах Осина со здоровьем Разин сообщал и прежде. "Рука, которую он повредил в аварии, гниет, почки отказывают, ноги отказывают", - беспокоился о состоянии артиста продюсер.

По словам Разина, место и дата похорон пока не определены. Он подчеркнул, что "Ласковый май" окажет необходимую помощь в связи с похоронами.

Ранее сообщалось, что известного музыканта помещали в реабилитационный центр для лечения от алкогольной зависимости. Отмечается, что это было сделано по просьбе друзей.

Осин широко известен песнями "Плачет девушка в автомате", "Таня плюс Володя", "Портрет работы Пабло Пикассо". Сотрудничал с культовыми рок-группами "Николай Коперник", "Альянс" и "Браво".

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