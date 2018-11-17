В Костроме разрушили 12 мостов из макарон

Студенты и школьники в Костроме во время испытаний на прочность за один час разрушили 12 мостов, изготовленных из спагетти.

В Костромском государственном университете (КГУ) 17 ноября прошел региональный этап международного инженерного конкурса "Волжский мост" (Volga spaghetti bridge) по строительству мостов из спагетти. Участниками состязаний стали 12 студенческих и школьных команд из Костромы и Иванова.

По условиям конкурса, юным инженерам было необходимо изготовить переправу из макарон весом не более одного килограмма, а затем представить ее на суд жюри для испытаний на прочность.

- Сегодня мы смотрели, как рушатся мосты. Все они были изготовлены по очень жестким параметрам. Все конструкции оказались не только прочными, но и красивыми. В зале была прекрасная атмосфера праздника и соперничества, - рассказал ректор КГУ Александр Наумов.

Команда костромской школы № 31 изготовила мост в форме изящной дамской сумочки. Произведение искусства оказалось на удивление крепким: "сумочка" сломалась только после того, как нагрузка достигла 40 килограммов.

- Мы довольны результатом! В дамскую сумочку и не должно влезать больше 40 килограммов, - пошутили создательницы конструкции.

Самым юным участником состязаний стал 12-летний школьник из костромского лицея №17 Василий Корабельников.

Изготовленный шестиклассником мост из спагетти оказался самым прочным из всех школьных переправ. Он выдержал нагрузку в 47 килограммов.

- На изготовление моста у меня ушло два дня. Я сделал два моста, но первый сломался. При изготовлении конструкции главной трудностью оказалось то, что во время работы у меня закончился клей, и мне его не хотели продавать, а еще макароны были бракованные и все время ломались, - рассказал школьник.

Лучшими среди костромских студентов оказались второкурсники КГУ Александр Алешонков и Абдурасул Акрамзода. По признанию конкурсантов, изготовление моста обошлось им в 500 рублей. Чтобы сэкономить, макароны они покупали в супермаркете по акции, а затем соединяли их клеем. На работу ушло семь часов. Чтобы придать дополнительной прочности своему мосту, инженеры пошли на хитрость: внутрь толстых полых макарон типа букатини они вставили более тонкие спагетти. Благодаря этому трюку небольшой по размеру мост выдержал нагрузку в 47 раз больше своего собственного веса.

По итогам тестирования на грузоподъемность абсолютным чемпионом, выдержавшим нагрузку в 50 килограммов, стал мост команды будущих архитекторов из Ивановского политехнического университета "Ангелы Чарли". Победители получили денежный приз и приглашение на церемонию награждения грамотами Союза инженеров России, которая состоятся 22 ноября в Москве.

Второе место также завоевали студенты ивановского "политеха". Принимая награды, гости из соседнего региона пообещали обязательно вернуться в Кострому через год - на новый конкурс. Организаторы состязаний пообещали, что в следующем году они превратят инженерный конкурс в настоящее шоу.

- Приезжайте, участвуйте! Глядишь, через год у нас и настоящий волжский мост начнут строить, - обратился к конкурсантам ректор КГУ.

Справка "РГ"

Единственный автопешеходный мост через Волгу в Костроме, связывающий крупнейшие города Центральной России с Уралом и Сибирью, был введен в эксплуатацию в 1970 году. При проектной пропускной способности в шесть тысяч авто в день сейчас по мосту ежедневно проходит порядка 50 тысяч машин, среди которых более пяти тысяч грузовиков. Зная о колоссальных перегрузках, которые испытывает костромская переправа, в минтрансе приняли решение о строительстве второго моста через Волгу для транзитного транспорта с обходом Костромы. Ожидается, что второй мост будет построен на средства федерального бюджета. Его возведение планируется завершить к 2023 году. По предварительным подсчетам, стоимость второго моста в Костроме может составить от 15 до 26 миллиардов рублей.