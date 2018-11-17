Захарова нашла ложные сведения в "расследовании" Bellingcat

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что британский проект Bellingcat сам вывел себя на чистую воду в своем новом "расследовании". Она назвала анекдотом опубликованные порталом сведения, что ФСБ якобы помогало сотрудникам ГРУ получать британские визы.

Захарова отметила, что британские журналисты противоречат ими же озвученным "фактам". "Ведь это тот же самый Bellingcat доказывал, что Петров и Боширов работают в ГРУ?", - вопрошает она в своей публикации в Facebook. "Даже не знаю, что веселее: "без проверки получить визы" или "сотрудники ФСБ помогали сотрудникам ГРУ", - посмеялась представитель МИД.

Ранее Захарова назвала скандальный британский проект Bellingcat "сливным инструментом".

По некоторым данным, интернет-портал Bellingcat, финансируется британскими спецслужбами. Под видом журналистских расследований были организованы утечки относительно сбитого в небе над Донбассом малазийского Boeing, о якобы наличии химического оружия в Сирии, предлагались также собственные версии по делу Скрипалей.

Также Захарова уже не впервые высказывается на тему Александра Петрова и Руслана Боширова, которые дали объемное интервью о своей поездке в Британию. Лондон назвал это интервью лживым, однако Захарова призвала Британию к трезвой оценке. Напомним, что британские спецслужбы считают российских граждан агентами ГРУ.