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17.11.2018 06:24
Рубрика: Власть

Захарова нашла ложные сведения в "расследовании" Bellingcat

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Фото: Виталий Невар/ РИА Новости Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Фото: Виталий Невар/ РИА Новости
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Фото: Виталий Невар/ РИА Новости

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что британский проект Bellingcat сам вывел себя на чистую воду в своем новом "расследовании". Она назвала анекдотом опубликованные порталом сведения, что ФСБ якобы помогало сотрудникам ГРУ получать британские визы.

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Захарова отметила, что британские журналисты противоречат ими же озвученным "фактам". "Ведь это тот же самый Bellingcat доказывал, что Петров и Боширов работают в ГРУ?", - вопрошает она в своей публикации в Facebook. "Даже не знаю, что веселее: "без проверки получить визы" или "сотрудники ФСБ помогали сотрудникам ГРУ", - посмеялась представитель МИД.

Ранее Захарова назвала скандальный британский проект Bellingcat "сливным инструментом".
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По некоторым данным, интернет-портал Bellingcat, финансируется британскими спецслужбами. Под видом журналистских расследований были организованы утечки относительно сбитого в небе над Донбассом малазийского Boeing, о якобы наличии химического оружия в Сирии, предлагались также собственные версии по делу Скрипалей.

Также Захарова уже не впервые высказывается на тему Александра Петрова и Руслана Боширова, которые дали объемное интервью о своей поездке в Британию. Лондон назвал это интервью лживым, однако Захарова призвала Британию к трезвой оценке. Напомним, что британские спецслужбы считают российских граждан агентами ГРУ.

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