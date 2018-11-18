Авторы "Маши и Медведя" ответили на обвинения Запада в пропаганде

Лавину комментариев вызвала публикация в американской газете The Times, написавшей заметку о причинах роста популярности в мире российского мультсериала "Маша и Медведь".

Газета пишет о якобы "пропаганде" в детском мультфильме, а само произведение объявляет "инструментом "мягкой силы" Кремля". Газета, в частности, приводит мнение профессора Букингемского университета Энтони Глиса, который указал на напористость и решительность Маши.

Так же не первый год "о пропаганде" в этом мультфильме говорят политики стран Балтии и Польши, пытаясь запретить к показу у себя в странах этот мультсериал. На что посольство России в Великобритании написало в Twitter: "Важная проблема была поднята @thetimes: как Великобритания может найти спасение от "Маши и Медведя"?"

Дипломаты иронично предложили следующие варианты решения "проблемы" - открытие в Балтике специального анти-мультипликационного центра, а также помещение всех карикатуристов в санкционный список ЕС.

В российской студии "Анимаккорд", которая создает мультфильм, тоже посмеялись. Как сообщает агентство РИА Новости, руководитель студии Дмитрий Ловейко заметил, что создатели не получают государственного финансирования и в сериале "не имели в виду каких-либо политических параллелей".

Количество подписчиков англоязычного канала мультсериала "Маша и медведь" на сервисе YouTube на сегодня превышает 4,2 миллиона.