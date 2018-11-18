Геймерам бесплатно раздадут культовую игру

Любителей космических стратегий ждет сюрприз: площадка Humble Bundle решила устроить бесплатную раздачу игры Sins of a Solar Empire: Rebellion.

Это дополнение к известной стратегии 2008 года, в которой есть интересные баталии, улучшенные космические корабли и особая неповторимая атмосфера.

Акция по бесплатной раздаче игры завершается 18 ноября в 21.00 по московскому времени, код, представленный площадкой, будет действовать до 22 ноября.

Для того, чтобы получить подарок, нужно зарегистрироваться, подписаться на рассылку, а затем привязать к аккаунту учетную запись в Steam. После этого площадка предоставит возможность активировать ключ.