Новости

Евгений Хавтан рассказал о том, почему Осин ушел из "Браво" 15:54
В Кремле рассказали о подготовке встречи Путина и Трампа 15:50
Как добродушный бездомный "развел" американцев на 400 тысяч долларов 15:38
В ДНР заявили о взрыве на складе бронетехники силовиков 15:37
В Москве бойцы Росгвардии согрели тонувшего мужчину бушлатами 15:21
В Бельгии планируют создать женский спецназ 15:20
В Индии пассажирский автобус рухнул в ущелье 15:09
Авиадебошира из Нижнего Новгорода сняли с рейса в Анталию 15:05
В Крыму объявили экстренное предупреждение из-за шторма 15:02
Почему автомобили Aurus не нравятся западным журналистам 15:00
В Британии начнут продавать жареных кузнечиков 14:57
Янукович пробудет в больнице около трех недель 14:55
Три очка Панарина принесли "Коламбусу" победу в матче НХЛ 14:53
Опубликовано душераздирающее видео последнего квартирника Евгения Осина 14:43
Юрий Лоза назвал покойного Евгения Осина человеком без воли 14:30
Новак не исключил переход на расчеты в нацвалютах с Ираном 14:22
В убийстве росгвардейца заподозрили чемпиона по рукопашному бою 14:04
Собянин заявил о двойном снижении преступности среди мигрантов в Москве 13:47
Пожар потушен в жилом доме на севере Москвы 13:35
Видео: Путин посетил "оазис Древней Руси" 13:10
В Москве женщина в приступе ревности зарезала знакомую 12:53
Видео: 17-летняя гонщица "Формулы-3" попала в серьезную аварию в Макао 12:52
Янукович не сможет выступить в суде с последним словом из-за травмы 12:30
СМИ: Бельгия и Нидерланды поставляли в Россию санкционные груши 12:22
В Махачкале в перестрелке погиб сотрудник Росгвардии 12:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" просит поддержать ансамбль детей с синдромом Дауна
"РГ" просит поддержать ансамбль детей с синдромом Дауна
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
18.11.2018 14:55
Рубрика: В мире

Янукович пробудет в больнице около трех недель

Текст: Константин Волков
Фото: Сергей Куксин/РГ Фото: Сергей Куксин/РГ
Фото: Сергей Куксин/РГ

Экс-президент Украины Виктор Янукович, госпитализированный в Москве с травмой после игры в теннис, пробудет в больнице около трех недель, поэтому не сможет выступить по видеоконференции в Оболонском суде Киева с последним словом. Об этом сообщил адвокат Януковича Александр Горошинский, выступая на телеканале "112 Украина".

Заседание суда в Киеве, на котором рассматривается дело о государственной измене, назначено на 19 ноября.

В Киеве завели уголовное дело после драки адвокатов Януковича с полицией

По словам Горошинского, Янгукович не может самостоятельно передвигаться, у него на ноге лангетка. Он будет вынужден соблюдать постельный режим на протяжении двух-трех недель. Подтверждающие документы будут предоставлены суду, отметил адвокат.

Ранее председательствующий судья Владислав Девятко заявил, что если Янукович не воспользуется своим правом на выступление, то "согласно требованиям УПК, у суда возникает обязанность и право выйти в совещательную комнату для принятия окончательного решения по делу".

Судебные дебаты по делу о госизмене были завершены в Киеве 30 октября.

В мире экс-СССР Украина Суд по делу о госперевороте на Украине
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Васильева защитила учителей, которые не прошли тест по математике
Янукович пробудет в больнице около трех недель
Видео: 17-летняя гонщица "Формулы-3" попала в серьезную аварию в Макао
СК возбудил дело о взрыве у поста полиции в Грозном
Выпавший в Москве снег пролежит несколько дней