Янукович пробудет в больнице около трех недель

Экс-президент Украины Виктор Янукович, госпитализированный в Москве с травмой после игры в теннис, пробудет в больнице около трех недель, поэтому не сможет выступить по видеоконференции в Оболонском суде Киева с последним словом. Об этом сообщил адвокат Януковича Александр Горошинский, выступая на телеканале "112 Украина".

Заседание суда в Киеве, на котором рассматривается дело о государственной измене, назначено на 19 ноября.

По словам Горошинского, Янгукович не может самостоятельно передвигаться, у него на ноге лангетка. Он будет вынужден соблюдать постельный режим на протяжении двух-трех недель. Подтверждающие документы будут предоставлены суду, отметил адвокат.

Ранее председательствующий судья Владислав Девятко заявил, что если Янукович не воспользуется своим правом на выступление, то "согласно требованиям УПК, у суда возникает обязанность и право выйти в совещательную комнату для принятия окончательного решения по делу".

Судебные дебаты по делу о госизмене были завершены в Киеве 30 октября.