Юрий Лоза назвал покойного Евгения Осина человеком без воли

Советский, российский музыкант Юрий Лоза назвал скончавшегося вчера в Москве на 55-м году жизни певца Евгения Осина "нормальным парнем", который, к сожалению, не умел себя контролировать.

Не секрет, что у Осина были серьезные проблемы с алкоголем - диагноз "цирроз печени" ему поставили еще два года назад. Врачи строго-настрого запретили Осину алкоголь, но запреты эти действовали лишь временно.

"Женька абсолютно не выдержанный был в своих желаниях и эмоциях. Бывает, что кто-то может себя контролировать, а кто-то нет. О его проблемах все знали, но он не мог остановиться", - цитирует "Ридус" Лозу. Музыкант философски добавил: "Что можно сделать с человеком, которому самому это не нужно?".

При этом Юрий считает, что Осин так и не реализовал себя полностью как артист и "мог бы сделать что-то еще". "Он, в принципе, играл на гитаре, музицировал. Но в таком состоянии создавать что-то очень трудно", - говорит Лоза.

А что самое печальное, алкоголизм Осина - это не следствие каких-то драм и трагедий его жизни: по словам Лозы, вся беда - исключительно из-за порывистого характера покойного.

"Я никогда не слышал, чтобы в его жизни было такое несчастье, которое бы сломало его пополам. Он был человеком без середины, не было у него ее просто", - вспоминает Юрий.

"Женька не мог заставить себя собраться, был слаб с точки зрения силы воли", - подытоживает коллега ушедшего музыканта.

Евгения Осина похоронят во вторник, 20 ноября, на Троекуровском кладбище Москвы. Прощание состоится там же.